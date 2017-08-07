НАПК выведет на чистую воду 220 чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции по состоянию на август текущего года приняло решение о проведении полной проверки деклараций 220 чиновников за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционного ведомства.

К 1 августа НАПК рассмотрело информацию по 376 обращениям, полученным от физических или юридических лиц, из средств массовой информации и других источников.

"На основании этой информации НАПК приняло решение о проведении полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по 220 субъектам декларирования и представленным ими 265 декларациям за 2015, 2016 годы", - говорится в сообщении.

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По результатам рассмотрения информации в обращениях приняты решения об отказе в проведении полной проверки 156 субъектов декларирования.

Решениями НАПК о результатах полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности, устанавливается достоверность или недостоверность указанных в электронной декларациях сведений.

"В первом случае решение направляется декларанту для ознакомления. В случае обнаружения недостоверных сведений, НАПК сообщает об этом декларанту и руководителю органа, где работает декларант. Также, если действия не предусматривают административной или уголовной ответственности, НАПК вносит предписание или направляет материалы дела в специальные уполномоченные органы в сфере противодействия коррупции: НАБУ, ГПУ, МВД. По своему отдельному решению НАПК составляет и направляет в суд протоколы об административных правонарушениях", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее НАПК определило должности с высоким коррупционным риском.