В ООН озвучили условия достижения Украиной устойчивого экономического роста

ВВП в течение 15 лет должен вырасти как минимум вдвое

Украина должна в течение следующих 15 лет как минимум удвоить реальный ВВП, а также довести занятость трудоспособного населения до 70% для достижения устойчивого экономического роста, который отвечает целям развития Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщается в национальном докладе ООН, подготовленном Министерством экономического развития и торговли.

"Определенное оживление экономической активности, которое наблюдалось в 2016 году, является незначительным. Украина и в дальнейшем нуждается в системных институциональных и глубоких структурных реформах, запуске масштабных технологических преобразований. Приоритетной задачей экономической политики, которой должно подчиняться все остальное, является обеспечение в течение следующих 15 лет реального роста валового внутреннего продукта минимум вдвое с одновременным повышением уровня занятости населения трудоспособного возраста до 70%", - говорится в докладе.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3% до 3,5%, в 2019 году – с 3% до 4%.