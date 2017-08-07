Нафтогаз хочет засудить Газпром еще на $5 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" решил увеличить иск в Стокгольмском арбитраже к российскому Газпрому по транзитному контракту с $13 млрд еще на $5 млрд.

Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает"Интерфакс-Украина".

"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" там тоже есть иск, но на очень небольшую сумму (около $7 млн). Наши исковые требования – более $13 млрд, это те, которые уже выставили, а мы еще выставим более чем на $5 млрд", - сказал он.

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Кроме того, Витренко заявил, что даже если в будущем Газпром полностью откажется от транспортировки газа через Украину, то ГТС может быть использована для экспорта газа уже украинской добычи. По его мнению, за счет применения современных технологий в upstream Украина вполне может покрыть собственные нужды и выйти на экспорт газа.

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