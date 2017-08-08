Adidas закрывает магазины в России

Крупнейший иностранный спортивный ретейлер в России Adidas планирует закрыть 160 магазинов до конца 2017 года. Об этом сообщили исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед и финансовый директор компании Харм Ольмайер во время телеконференции с инвесторами по итогам первого полугодия 2017 года, передает РБК.

Компания закрывает торговые точки в России уже третий год подряд.

"Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть", - заявил Рорштед.

По его словам, руководство принимает меры в отношении российского рынка.

"Мы уже закрыли более 100 магазинов и закроем еще 50 до конца года", - пояснил он.

Как заметил Ольмайер, за год придется закрыть до 160 магазинов, так как Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.