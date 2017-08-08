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Главная » Деньги » Апелляционный суд подтвердил банкротство банка "Михайловский"

Апелляционный суд подтвердил банкротство банка "Михайловский"

Апелляционный суд подтвердил банкротство банка "Михайловский"
Фото: finbalance.com.ua

Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года

08.08.17 126
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Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность, правомерность и обоснованность решений Национального банка Украины по выводу ПАО "Банк "Михайловский" (Киев) с рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк напоминает, что акционер банка – ООО "Экосипан" (Киев) – оспаривал в суде решение регулятора относительно правомерности вывода банка "Михайловский" с рынка.

Окружной административный суд Киева 15 мая 2017 года удовлетворил иск общества частично и отменил решения НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о признании банка "Михайловский" неплатежеспособным, введение в него временной администрации и дальнейшую ликвидацию финучреждения. В то же время суд отказался обязать центробанк возобновить работу банка "Михайловский".

Национальный банк не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд удовлетворил полностью 7 августа 2017 года.

Напомним, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Помимо этого, 19 мая владелец сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" Виктор Полищук заявил о продаже своей контролирующей 92,501% доли в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% банка "Михайловский", группе инвесторов-физических лиц, ни один из которых не получил более 10%.

Нацбанк смену собственника не признал, отметив, что не согласовывал эту сделку и не получал от новых акционеров документы на совместное приобретение существенного участия.

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