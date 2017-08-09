Международная финансовая корпорация впервые одолжила гривну у украинского банка

Заем в размере 400 млн гривен выдан банком на 8 лет

Райффайзен Банк Аваль впервые в истории Украины предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Заем в размере 400 млн гривен выдан банком на 8 лет. Эти средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний. До этого корпорация осуществляла финансовую поддержку украинских компаний только в иностранной валюте.

"Мы работаем над тем, чтобы расширить доступ к такому необходимому финансированию для украинских компаний и продлить срок ресурсов на рынке", – сказал Джейсон Пеллмар, председатель регионального представительства IFC в Украине и Беларуси.

По его словам, первый кредит в гривне уже получил Ашан Ритейл.

"Мы и в дальнейшем готовы предоставлять финансовые продукты в национальной валюте, которые будут структурированы с учетом индивидуальных потребностей клиента", – добавил он.

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Напомним, недавно Национальный банк Украины разрешил международным финансовым учреждениям кредитовать клиентов и в гривне.

В июне Европейский банк реконструкции и развития выдал первый кредит в гривне в размере 530 млн гривен.