Чехия станет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу

8 тысяч в год

Чехия будет выдавать гражданам Украины в два раза больше разрешений на работу – 8 тысяч в год.

Об этом посол Чехии в Украине Радек Матула рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, заявления на рабочие визы по этой программе будут рассматривать во Львове.

"Сейчас идут подготовительные работы, потому что мы должны нанять новых людей в консульство и тому подобное", – добавил посол.

Как квота будет меняться дальше, зависит от договоренностей правительства, профсоюзов и организаций работодателей, отметил дипломат.

Вместе с тем, дипломату не известно, планирует ли Чехия открывать рынок труда для безвизовых туристов по аналогу Польши.

Напомним, украинских заробитчан зовут в Венгрию.