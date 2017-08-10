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Главная » Деньги » "Ферму" генерирования биткоинов нашли в институте Патона

"Ферму" генерирования биткоинов нашли в институте Патона

"Ферму" генерирования биткоинов нашли в институте Патона
Фото: xakep.ru

Для майнинга использовали 200 единиц компьютерного оборудования

10.08.17 1032
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Следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины обнаружили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный центр "ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерного оборудования для генерации (майнинга) криптовалюты биткоин, которое работало с нарушением законодательства Украины.

Об этом говорится в постановлении Святошинского районного суда Киева, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

В постановлении суда говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

"Выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещены согласно ч.2 ст.32 Закона Украины "О Национальном банке Украины", – говорится в постановлении.

В документе также отмечается, создание Bitcoin нарушают требования Законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", статью 9 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине".

"Платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры вправе осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации путем внесения сведений о них в Реестр", – говорится в постановлении.

Следователь отметил, что для реализации преступного умысла на территории Лечебно-оздоровительного комплекса "ИЭС им. Патона" были размещены 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые, "майнеры". При этом никаких договоров не было заключено, так как упомянутой выше группе содействовали должностные лица лечебно-восстановительного центра.

"Полученная криптовалюта используется как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов", — акцентируется в постановлении суда.

В дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются.

Суд разрешил Нацполиции провести осмотр по адресу "Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона" с целью розыска и изъятия вещей и документов, связанных с генерацией Bitcoin.

Напомним, в средине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта биткоин является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Биткоины можно использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты биткоин полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.

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