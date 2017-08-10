Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Рева рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии

Рева рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии

Рева рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии
nocaptionneeded.com

Право на надбавку будут иметь те, чей страховой стаж превысит 35 лет

10.08.17 5066
400

Пенсионная реформа предусматривает выплату надбавок к пенсии украинцам, страховой стаж которых превышает 35 лет.

Об этом сообщил 9 августа в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева, передает УНИАН.

"Если речь идет о людях, которые работали до 2012 года, у них стаж работы для женщин - полный страховой - должен был быть 20 лет, а для мужчин – 25. И чей стаж превысил эту цифру, им платилась надбавка, и отменять эту надбавку никто не будет, она останется", - сказал министр.

Нынешняя же реформа предусматривает, что полный страховой стаж составляет 35 лет, соответственно, люди, стаж которых превышает эту цифру, будут иметь право на такую надбавку.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Пенсионная реформа потребует дополнительно 40 млрд грн в 2018 году, – МинсоцполитикиГройсман заявил о разработке "дорожной пенсионной карты"Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9561
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 11802
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 4075
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2158
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 7721
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7776
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1714
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 20118 / 23343
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 6065 / 7032
  3. Насиров ходит на работу, - ГФС 4020 / 4499
  4. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 3950 / 4278
  5. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 3102 / 3863
  6. Шесть районов Киева остались без горячей воды 2482 / 2684
  7. Do widzenia! Чем запомнился экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун 2237 / 2576
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 93 / 23343
  2. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 41 / 3863
  3. Насиров ходит на работу, - ГФС 20 / 4499
  4. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 17 / 4278
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 8 / 7032
  6. Do widzenia! Чем запомнился экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун 8 / 2576
  7. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8 / 9561
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.