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НБУ обнародовал для обсуждения новый законопроект о валюте
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

НБУ обнародовал для обсуждения новый законопроект о валюте

Основной принцип документа: разрешено все, что прямо не запрещено

10.08.17 1211
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Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения предложения законодательных изменений, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране.

Эти изменения после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

НБУ планирует обсудить указанные предложения по законодательным изменениям с представителями бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества и государственных учреждений в течение следующих трех недель.

"Предложения Национального банка с учетом замечаний, которые мы получим, будут представлены на Национальном совете реформ, - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Олега Чурия. - Мы надеемся, что наше видение шагов, необходимых для перехода к либеральной модели валютного регулирования, найдет поддержку в Национальном совете реформ".

Регулятор напомнил, что 1 декабря 2016 года опубликовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также дорожную карту по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

По мнению Национального банка, при новой модели валютного регулирования рыночные инструменты должны превалировать над административными (антикризисными). Режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, а, следовательно, не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Зато соблюдение валютного законодательства в целом возлагается на валютный надзор.

В соответствии с предложениями Национального банка, после принятия закона "О валюте" Верховной Радой Украины нужно будет шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов Национального банка с нормами закона. После этого закон вступит в силу.

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