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Главная » Деньги » АЗС подняли цены на газ для автомобилей

АЗС подняли цены на газ для автомобилей

АЗС подняли цены на газ для автомобилей
Иллюстративное фото

По состоянию на 10 августа средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 грн/л

11.08.17 253
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С 9 по 10 августа розничные цены на сжиженный газ выросли на 10-49 коп./л.

Об этом сообщает  консалтинговая компания UPECO.

Так, на АЗС Socar и KLO в Киеве стоимость сжиженного газа выросла на 10-20 коп./л - до 11,79 грн/л.   

SunOil повысил стоимость LPG на 40 коп./л, а Mango - на 49 коп./л.  

Кроме того, в сети UPG цена автогаза увеличилась на 30 коп./л - до 10,90 грн/л.  

Подорожание наблюдалось на заправках многих региональных сетей.  

Таким образом, по состоянию на 10 августа средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 грн/л.  

Розничные цены на сжиженный газ на 10.08.2017, грн/л

ОПЕРАТОР

ЦЕНА, ГРН/Л

+/- К ЦЕНЕ 09.08.17

РУР Групп

11,99

+1,20

КЛО

11,79

+0,20

SOCAR

11,79

+0,10

Нефтек

11,79

+0,20

Катрал Юг

11,77

+0,10

Род-Ник

11,70

+0,40

Sun Oil

11,50

+0,40

Автотранс

11,48

+0,10

НК Народная

11,30

+0,31

Манго-Трейд

11,29

+0,49

Татнефть-АЗС-Украина

11,22

+0,12

Автотехсервис

11,20

+0,30

ОЛАС

10,95

+0,30

UPG

10,90

+0,30

Jazz Oil

10,59

+0,30

Средняя в Украине

11,15

+0,05

 

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