АЗС подняли цены на газ для автомобилей

По состоянию на 10 августа средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 грн/л

С 9 по 10 августа розничные цены на сжиженный газ выросли на 10-49 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO.



Так, на АЗС Socar и KLO в Киеве стоимость сжиженного газа выросла на 10-20 коп./л - до 11,79 грн/л.

SunOil повысил стоимость LPG на 40 коп./л, а Mango - на 49 коп./л.

Кроме того, в сети UPG цена автогаза увеличилась на 30 коп./л - до 10,90 грн/л.

Подорожание наблюдалось на заправках многих региональных сетей.

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Таким образом, по состоянию на 10 августа средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 грн/л.

Розничные цены на сжиженный газ на 10.08.2017, грн/л