АЗС подняли цены на газ для автомобилей

С 9 по 10 августа розничные цены на сжиженный газ выросли на 10-49 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO.
Так, на АЗС Socar и KLO в Киеве стоимость сжиженного газа выросла на 10-20 коп./л - до 11,79 грн/л.
SunOil повысил стоимость LPG на 40 коп./л, а Mango - на 49 коп./л.
Кроме того, в сети UPG цена автогаза увеличилась на 30 коп./л - до 10,90 грн/л.
Подорожание наблюдалось на заправках многих региональных сетей.
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Таким образом, по состоянию на 10 августа средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 грн/л.
Розничные цены на сжиженный газ на 10.08.2017, грн/л
|
ОПЕРАТОР
|
ЦЕНА, ГРН/Л
|
+/- К ЦЕНЕ 09.08.17
|
РУР Групп
|
11,99
|
+1,20
|
КЛО
|
11,79
|
+0,20
|
SOCAR
|
11,79
|
+0,10
|
Нефтек
|
11,79
|
+0,20
|
Катрал Юг
|
11,77
|
+0,10
|
Род-Ник
|
11,70
|
+0,40
|
Sun Oil
|
11,50
|
+0,40
|
Автотранс
|
11,48
|
+0,10
|
НК Народная
|
11,30
|
+0,31
|
Манго-Трейд
|
11,29
|
+0,49
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,22
|
+0,12
|
Автотехсервис
|
11,20
|
+0,30
|
ОЛАС
|
10,95
|
+0,30
|
UPG
|
10,90
|
+0,30
|
Jazz Oil
|
10,59
|
+0,30
|
Средняя в Украине
|
11,15
|
+0,05