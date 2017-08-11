В июле подорожал импортный газ для Украины

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 31 июля текущего года составила 5566 грн (или $214,5) за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2017 года и составляющую 5566 грн, или 214,5 долларов США, за тысячу кубометров", – говорится в сообщении.

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Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в июне текущего года составила 5556 грн, или $213,7, за тысячу кубометров.