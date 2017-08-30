Жизнь на колёсах. Почему в Украине не развиваются мобильные закусочные

Против владельцев фудтраков играет всё: и регуляторная база, и организаторы фуд-фестивалей, и сами потребители, не всегда готовые платить реальные деньги за еду в сегменте стрит-фуда

Идейный вдохновитель и владелец фудтрака с чисто украинским названием Borschman Евгений Ветошнов рассказывает, что приобрести мобильную закусочную его подтолкнула голливудская кинолента "Повар на колёсах". Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара, потерявшего работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. После он решил организовать закусочную на колёсах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и попутно наладить отношения с семьёй. Идея фильма: для того чтобы чувствовать себя настоящим шефом, не нужно работать в пафосном заведении. Можно с минимальными вложениями создать ресторанчик на базе автомобиля, беззаботно колесить по стране, радовать своими блюдами людей и радоваться жизни самому.

Однако повторить нечто подобное в Украине Ветошнову оказалось непросто. Против владельцев фудтраков играет всё: и регуляторная база, и организаторы фуд-фестивалей, и сами потребители, не всегда готовые платить реальные деньги за еду в сегменте стрит-фуда. "Если вам кто-то скажет, что его фудтрак уже окупился — не верьте. К сожалению, такое приятное событие ещё ни у кого из нас не произошло", — с иронией в голосе восклицает предприниматель.

Законная палка в колёса

"О МАФе мы даже не думали. Нам изначально нравилась мобильность фудтрака, хотя мы и попали на период ограничения этой мобильности, — в законодательство внесли изменения, которые запретили фургонам свободно передвигаться по городу", — отмечает совладелица специализирующегося на приготовлении блюд, сочетающих сладкий и солёный вкусы, фудтрака SWALTY Анастасия Корниенко.

Бюрократические правила, регламентирующие передвижную торговлю, крайне затруднили жизнь мобильным закусочным. По сути, они уничтожают преимущества передвижной точки перед стационарным объектом. Если предприниматель, по примеру многочисленных коллег из США, хочет утром торговать у студенческих кампусов, к обеду переехать в центр, где сосредоточены офисы, а к вечеру переместиться в спальные районы, — он должен арендовать три места.

При этом деньги за места торговли зачастую приходится отдавать немалые. Так, в прошлом году в Киеве провели аукцион по продаже мест, где может вестись мобильная торговля. Столичные фудтракеры также участвовали в торгах и выкупили ряд мест. В частности, для Borschman место на Дегтярёвской обошлось более чем в 100 тыс. грн за год. Зато второе место, в Гидропарке, возле кафе "Очеретяний кіт", досталось Ветошнову по стартовой цене — за 12 тыс. грн.

В $50 тыс. обходится создание мобильной закусочной

Однако аренда торгового места ещё не означает реальной возможности торговать. "Меня удивило, что даже купив место на аукционе, я как предприниматель не имею законной возможности подсоединиться к электросети. У Киевэнерго официально нет такой услуги, как подключение к сети мобильной точки торговли", — поясняет владелец фудтрака Good Food Truck Нодари Цицуашвили. В итоге ему пришлось действовать "как принято".

В процессе работы у Цицуашвили возник и другой нюанс: рядом с ним стал ещё один фудтрак, хотя по факту в том месте должен был стоять только его автомобиль-ресторан. И доказать свою правоту законными способами у Цицуашвили снова не получилось.

Не спасает официальная победа в аукционе и от визитов проверяющих органов. "Дело в том, что максимальный размер мест, которые выставлялись в Киеве на торги, составлял 10 кв. м, в то время как под фудтрак нужно минимум 12 кв. м. А, значит, уже появляется возможность для незаконных действий", — возмущается создатель фудтрака Tomato Pizza Андрей Яблочков.

Жалуется на муниципальных чиновников и правоохранителей и Ветошнов. "Я прекрасно помню свой первый торговый день — 27 ноября 2015 года (на этот момент в Киеве ещё не было законодательных ограничений по мобильной торговле. — Фокус). Мы решили поработать на Воздвиженке. Оттуда нас очень быстро попросили. Мы переехали к Могилянке, буквально за пару часов к нам успело подойти 3–4 "участковых", готовых решить вопрос нашей легализации буквально за 400 грн", — вспоминает предприниматель.

После того как предложения милиционеров были отвергнуты, к фудтраку приехал Киевблагоустрий. Его представители стали угрожать эвакуацией авто. И даже несмотря на то, что в распоряжении организации не было техники, которая могла бы эвакуировать 12-тонный грузовичок, чиновники не сдавались. В итоге чисто по-человечески удалось упросить их дать поработать ещё несколько часов, пока не остынет разогретая печь.

Описанные выше проблемы характерны не только для столицы. "Мне довелось пообщаться с мэриями далеко не одного города. Я рассказывал им о том, что фудтрак может не только порадовать жителей, но и стать маленькой городской достопримечательностью. Увы, нигде мне не пошли навстречу", — говорит Цицуашвили.

А как вспоминает Ветошнов, Borschman со скандалом хотели выгнать из одного города, в который его пригласили на празднование юбилея местного вуза. Нужно было отработать всего лишь день. Но оказалось, что к появлению передвижной закусочной ревниво отнёсся мэр, семье которого в городе принадлежало несколько ресторанов.

До 20 тыс. грн составляет стоимость участия в фестивалях уличной еды

Сравнивая реалии украинской столицы с форматом работы фудтраков в США, Яблочков отмечает, что там всё намного проще. "В городах существуют специально оборудованные стоянки для фудтраков. Во-первых, эти места кроме них никто не имеет права занимать, во-вторых, приехавший автомобиль может подсоединиться к нужным ему коммуникациям. И, в-третьих, пребывание фудтрака на этой стоянке ограничено несколькими часами", — поясняет предприниматель.

Фестивалим по стране

Практически все 10–12 существующих в нашей стране фудтраков "прописаны" в столице. Однако, как отмечают предприниматели, стоя на одном месте, не получится вернуть даже деньги, потраченные на аренду. Чтобы выжить, по выходным приходится принимать участие в фестивалях еды или обеспечивать кейтеринг на выездных мероприятиях. "На одних выходных мы можем работать в Одессе, следующий уик-энд провести в Харькове, а потом снова вернуться в Киев. Кстати, во всех городах, кроме столицы, на фестивалях фудтракеров встречают на ура. А в столице публика избалованная, ей уже многое приелось", — отмечает Яблочков.

Стоимость участия в многочисленных фестивалях уличной еды колеблется от 3 до 20 тыс. грн. Конкретная цифра зависит от раскрученности площадки, количества предполагаемых посетителей, развлекательного наполнения. Самые высокие цены в столице. "С иногородними организаторами фестов, в отличие от киевских, можно торговаться и договариваться о приемлемой цене участия", — говорит Яблочков.

Однако фудтракеры недолюбливают организаторов фестов за то, что их автомобили обычно вписывают в пространство, отведённое для проведения мероприятия по остаточному принципу. "Неоднократно приходилось слышать: "Вы не стационарная точка, так что можете припарковаться вон там, в самом конце", — вспоминает Ветошнов.

Тем не менее фудтракеры не сдаются. "Чтобы избегать в будущем неприятных ситуаций с организаторами мероприятий, мы решили взять на себя обязательства по консолидированному продвижению фудтраков, создали организацию под названием Food Truck Service, которая будет, по сути, выполнять функции ассоциации", — поясняет Яблочков.

Такое решение было принято после того, как Яблочкову удалось договориться с организаторами "Евровидения-2017" о размещении на фудкорте мероприятия ресторанов на колёсах. Фишка заключалась в том, что фудтраки поставили прямо внутри павильона, где проходил песенный конкурс.

Этот случай вдохновил предпринимателя. Яблочков с жаром уверяет, что если действовать сообща, то от устроителей мероприятий можно добиться лучших условий: учитывать меню фудтракера при формировании участников фудкорта, выбивать лучшие места и договариваться об адекватной стоимости участия.

Что вкусного? Фестивали фудтраков ежегодно проходят во многих странах ЕС

Уже не с нами

К сожалению, далеко не все фудтраки дожили до момента, когда рыцари колёс и сковородок решили объединиться и отстаивать свои права. Например, Нодари покинул бизнес в конце прошлого года. Единственное исключение он сделал в мае, выставив Good Food Truck на "Евровидении". По слухам, на продажу выставлен и Obama Burger Truck, создание которого обошлось его владельцам в $50 тыс., а продают его вроде бы за $40 тыс.

Ветошнов решил отойти от фестивальной деятельности и работы на стационарной точке, даже не дожидаясь истечения срока её аренды, и полностью посвятить себя кейтерингу. "Мне выгоднее в будние дни стоять в гараже, чем выводить команду на работу. Плюс, оказывая услуги кейтеринга на различных мероприятиях, я могу получать прогнозируемый доход", — пояснет он.

Кстати, по словам директора компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, за $40–50 тыс., — сумму, сопоставимую с затратами на создание фудтрака, можно открыть вполне приличное кафе на площади в 70 кв. м на пару десятков посадочных мест и не иметь никаких проблем. То есть оставшиеся в строю фудтракеры продолжают бизнес скорее по идейным мотивам. "Кафе и фудтрак — это разные истории. Нам хочется, чтобы в Украине приживались космополитичные форматы жизни в целом и еды в частности", — говорит Анастасия Корниенко.

В желании снять в минуты отчаяния с фудтрака всё оборудование и установить его на стационарной точке признаётся и Евгений Ветошнов. Удерживает его от радикального шага лишь мечта принять участие в зарубежных фудтрак-фестах.

Мечту предпринимателя можно понять. В Европе мобильные закусочные не так распространены, как в Азии и США. Но практически во всех европейских странах, от Норвегии до Испании, ежегодно проходят фестивали фудтраков, собирающие десятки тысяч людей. "Во-первых, каждый владелец ресторана на колёсах постарался сделать его уникальным. Во-вторых, владельцы фудтраков всегда рады разработать или доработать своё меню под фишку феста", — поясняет интерес европейцев к еде с колёс соорганизатор Kyiv Food and Wine Festival и Best Food Fest Сергей Климов.

Думается, Украине небольшая толика ярких фургонов и необычной еды была бы совсем не лишней для оживления местного серого болота. Тем более что в плане регулирования их деятельности нам не надо изобретать велосипед — те же США и Евросоюз всё уже давно продумали и сделали. Остаётся надеяться, что отечественные чиновники когда-нибудь это поймут.