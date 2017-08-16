О стратегиях привлечения клиентов с помощью Facebook Messenger детально говорили еще в мае этого года в Киеве на ежегодном событии для предпринимателей Лаборатории Онлайн Бизнеса. По словам экспертов, такой подход позволяет увеличить вовлечение пользователей соцсети минимум до 70%.

“Если сравнивать показатели, например, с регулярной email-рассылкой, сообщения в мессенджере открывают в 3 раза больше людей. Это новое “белое пространство” для развития бизнеса не только в Украине. Т.е. тут практически нет конкуренции, и если начать использовать инструмент сейчас, можно сильно вырваться вперед”, - утверждает основатель GeniusMarketing Олесь Тимофеев.

И в то же время говорит о тенденции, которую наблюдает на рынке:

“Несмотря на эффективность инструмента, сейчас его используют единицы. Массовости такой подход к привлечению клиентов наберет, в лучшем случае, в конце 2017 года. Поэтому у многих бизнесов сегодня есть реальный шанс захватить весомую долю рынка в своих нишах”.

Как показывает статистика, украинская аудитория в Facebook стабильно растет на 30-40% каждый год. Сегодня этой соцсетью активно пользуются почти 9 млн. украинцев. По словам экспертов, средний чек продаж тут выше, чем на других площадках. И именно поэтому Facebook Messenger - это один из самых актуальных бизнес-трендов 2017-2018 гг.

Но не единственный. О том, что актуально в продвижении бизнеса онлайн и какие тактики помогут увеличить продажи в бизнесе в этом году, говорят на закрытой онлайн-встречи для предпринимателей. Больше информации о событии по ссылке: https://goo.gl/pfNVTN