Цену газа для населения в этом отопительном сезоне повышать не будут, – Кабмин

Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону, передает УНИАН.

"Я хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране в новом отопительном сезоне. Это принципиальная позиция правительства… Никаких объективных оснований сегодня для того, чтобы повышать газ для населения и ТКЭ (теплокоммунэнерго, – ред.) нет. Цены по решению правительства повышаться не будут", – сказа Гройсман.

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ.