Выплаты компенсации сэкономленной субсидии начнутся в октябре-ноябре, – Рева

Выплаты компенсаций сэкономленной жилищной субсидии начнутся в конце октября – начале ноября. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября – начале ноября", – сказал министр.

По его словам, выплата начнется приблизительно с началом отопительного сезона.

Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.

Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.

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Ранее сообщалось, что в качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.