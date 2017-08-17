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Главная » Деньги » Выплаты компенсации сэкономленной субсидии начнутся в октябре-ноябре, – Рева

Выплаты компенсации сэкономленной субсидии начнутся в октябре-ноябре, – Рева

Выплаты компенсации сэкономленной субсидии начнутся в октябре-ноябре, – Рева
Андрей Рева / Фото: Радио Свобода

Для получения компенсации необходимо написать заявление

17.08.17 68
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Выплаты компенсаций сэкономленной жилищной субсидии начнутся в конце октября – начале ноября. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября – начале ноября", – сказал министр.

По его словам, выплата начнется приблизительно с началом отопительного сезона.

Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.

Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.

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