Рева рассказал, сколько осталось в бюджете денег на субсидии

В государственном бюджете еще есть 26 млрд грн, которые предусмотрены для покрытия финансирования субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Укринформ.

“У нас на сегодняшний день есть неиспользованных субсидий более 26 миллиардов гривен”, – сказал Рева.

По его словам, 12 млрд грн из этих средств остались от 47 млрд грн, которые были заложены в бюджете для субсидий еще в начале года, а остальные 14 млрд грн – это те средства, которые были выделены дополнительно летом.

Рева также рассказал, что на сегодняшний день субсидию получают 5 млн 428 тысяч 949 домохозяйств, тогда как на момент окончания отопительного сезона было 6 млн 145 тысяч 329 домохозяйств. В то же время он напомнил, что с началом нового отопительного периода количество субсидиантов может вырасти.