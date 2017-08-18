Лёд тронулся. Фонд госимущества Украины начал продажу блокпакетов облэнерго

На 18 августа запланировано проведение аукционов по продаже блокпакетов Захидэнерго с начальной стоимостью 348 млн грн и Киевэнерго — 760 млн грн. Мажоритарный пакет в обеих облэнерго принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Если эти пакеты удастся продать, можно будет говорить, что чиновники наконец перешли от многолетних обещаний начать масштабную приватизацию госимущества к делу.

Никому мы не нужны

Фонд госимущества (ФГИ) годами пытался продать остающиеся в собственности государства блокпакеты облэнерго по 25% акций, однако желающих их купить не находилось. Как неоднократно пояснял экс-глава ФГИ Юрий Билоус, мажоритарные акционеры установили полный контроль над компаниями через менеджмент, поэтому владелец миноритарного блокпакета не участвовал в контроле над деятельностью компании и распределении её доходов. По этой же причине мажоритарные акционеры не хотели выкупать остающиеся в госсобственности пакеты акций. Это была пустая трата денег.

Хоть конкурсы, в которых принимает участие лишь один претендент на актив, по определению вызывают много вопросов, всё же продажу блокпакетов облэнерго их мажоритариям можно считать успехом ФГИ

Однако в этом году ситуация кардинально изменилась. ФГИ на аукционе 16 августа реализовал блокирующий пакет акций Донецкоблэнерго по стартовой цене 144 млн грн. Мажоритарный пакет в этом активе также принадлежит ДТЭК. На покупку акций претендовал лишь один участник торгов, поэтому шагов на повышение цены не было. Акции продали Ринату Ахметову через входящую в СКМ компанию Ornex.

В самом СКМ поясняют, что консолидация после приобретения блокпакета 96% акций Донецкоблэнерго — это портфельная инвестиция.

Не хочешь — заставим

В то же время замглавы ФГИ Юрий Никитин склонен объяснить успех аукциона работой, проведённой ФГИ с мажоритарным акционером. По его словам, ФГИ разъяснил мажоритарию, что в случае отсутствия интереса к пакету акций на блокпакет найдут покупателей, не связанных с мажоритарием, что для СКМ будет означать дополнительные сложности в управлении компанией.

По словам Никитина, продажа 25% пакета Донецкоблэнерго структурам Ахметова — вполне предсказуемый и удовлетворительный результат. Как поясняет чиновник, в ФГИ заранее предполагали, что торгов по блокпакету акций не будет, поэтому изначально оценили его по рыночной цене в соответствии с рекомендациями независимых оценщиков.

Последняя биржевая сделка с находящимся в свободном обращении небольшим пакетом акций Донецкоблэнерго была в мае этого года. Тогда актив торговался по цене 4 грн за акцию. То есть рыночную стоимость 25% пакета из 16,4 млн акций можно оценить в 66 млн грн.

А не продешевили?

Однако, по мнению бывшего члена Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, блокпакет достался Ахметову весьма дёшево. В случае введения RAB-регулирования, при котором тарифы облэнерго зависят от инвестиций в актив, консолидация акций позволит ДТЭК увеличить прибыли от актива.

Кроме того, по словам Геруса, консолидация у мажоритария 96% акций затруднит реприватизацию актива, если будущие власти решат пересмотреть результаты приватизационных конкурсов. С Герусом соглашается и аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква. «Убрать государство из собственников — дорого стоит», — восклицает он.

Самый пикантный момент прошедшего конкурса в том, что ДТЭК в марте заключила договор с кредиторами о реструктуризации долгов и по его условиям до выплаты обязательств не может приобретать новые активы. Однако, как написала в своём Facebook и. о. директора по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина, деньги на покупку акций получены от прибыли активов, не связанных с энергетикой. «ДТЭК не покупал акции Донецкоблэнерго. У нас на это нет денег. Последние годы мы заканчивали с многомиллиардными убытками и находимся в состоянии реструктуризации кредитных обязательств. Акции купил SCM. У них есть деньги и они не из энергетики», — уверяет Милютина.

Хоть конкурсы, в которых принимает участие лишь один претендент на актив, по определению вызывают много вопросов, всё же продажу блокпакетов облэнерго их мажоритариям можно считать успехом ФГИ. Напомним, ранее эти акции лежали в фонде мёртвым грузом и для государства от обладания ими не было никакого прока. Теперь главное, чтобы чиновники не остановились на распродаже миноритарных пакетов, а начали готовиться к полноценной продаже остающихся в госсобственности активов.