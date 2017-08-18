Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Лёд тронулся. Фонд госимущества Украины начал продажу блокпакетов облэнерго
Лёд тронулся. Фонд госимущества Украины начал продажу блокпакетов облэнерго
Фото УНИАН

Лёд тронулся. Фонд госимущества Украины начал продажу блокпакетов облэнерго

Остающиеся в собственности государства доли акций энергетических активов годами лежали мёртвым грузом

Евгений Гордейчик - 18.08.17 307
300

На 18 августа запланировано проведение аукционов по продаже блокпакетов Захидэнерго с начальной стоимостью 348 млн грн и Киевэнерго — 760 млн грн. Мажоритарный пакет в обеих облэнерго принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Если эти пакеты удастся продать, можно будет говорить, что чиновники наконец перешли от многолетних обещаний начать масштабную приватизацию госимущества к делу.

Никому мы не нужны

Фонд госимущества (ФГИ) годами пытался продать остающиеся в собственности государства блокпакеты облэнерго по 25% акций, однако желающих их купить не находилось. Как неоднократно пояснял экс-глава ФГИ Юрий Билоус, мажоритарные акционеры установили полный контроль над компаниями через менеджмент, поэтому владелец миноритарного блокпакета не участвовал в контроле над деятельностью компании и распределении её доходов. По этой же причине мажоритарные акционеры не хотели выкупать остающиеся в госсобственности пакеты акций. Это была пустая трата денег.

Хоть конкурсы, в которых принимает участие лишь один претендент на актив, по определению вызывают много вопросов, всё же продажу блокпакетов облэнерго их мажоритариям можно считать успехом ФГИ

Однако в этом году ситуация кардинально изменилась. ФГИ на аукционе 16 августа реализовал блокирующий пакет акций Донецкоблэнерго по стартовой цене 144 млн грн. Мажоритарный пакет в этом активе также принадлежит ДТЭК. На покупку акций претендовал лишь один участник торгов, поэтому шагов на повышение цены не было. Акции продали Ринату Ахметову через входящую в СКМ компанию Ornex.

В самом СКМ поясняют, что консолидация после приобретения блокпакета 96% акций Донецкоблэнерго — это портфельная инвестиция.

Не хочешь — заставим

В то же время замглавы ФГИ Юрий Никитин склонен объяснить успех аукциона работой, проведённой ФГИ с мажоритарным акционером. По его словам, ФГИ разъяснил мажоритарию, что в случае отсутствия интереса к пакету акций на блокпакет найдут покупателей, не связанных с мажоритарием, что для СКМ будет означать дополнительные сложности в управлении компанией.

По словам Никитина, продажа 25% пакета Донецкоблэнерго структурам Ахметова — вполне предсказуемый и удовлетворительный результат. Как поясняет чиновник, в ФГИ заранее предполагали, что торгов по блокпакету акций не будет, поэтому изначально оценили его по рыночной цене в соответствии с рекомендациями независимых оценщиков.

Последняя биржевая сделка с находящимся в свободном обращении небольшим пакетом акций Донецкоблэнерго была в мае этого года. Тогда актив торговался по цене 4 грн за акцию. То есть рыночную стоимость 25% пакета из 16,4 млн акций можно оценить в 66 млн грн.

А не продешевили?

Однако, по мнению бывшего члена Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, блокпакет достался Ахметову весьма дёшево. В случае введения RAB-регулирования, при котором тарифы облэнерго зависят от инвестиций в актив, консолидация акций позволит ДТЭК увеличить прибыли от актива.

Кроме того, по словам Геруса, консолидация у мажоритария 96% акций затруднит реприватизацию актива, если будущие власти решат пересмотреть результаты приватизационных конкурсов. С Герусом соглашается и аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква. «Убрать государство из собственников — дорого стоит», — восклицает он. 

Самый пикантный момент прошедшего конкурса в том, что ДТЭК в марте заключила договор с кредиторами о реструктуризации долгов и по его условиям до выплаты обязательств не может приобретать новые активы. Однако, как написала в своём Facebook и. о. директора по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина, деньги на покупку акций получены от прибыли активов, не связанных с энергетикой. «ДТЭК не покупал акции Донецкоблэнерго. У нас на это нет денег. Последние годы мы заканчивали с многомиллиардными убытками и находимся в состоянии реструктуризации кредитных обязательств. Акции купил SCM. У них есть деньги и они не из энергетики», — уверяет Милютина. 

Хоть конкурсы, в которых принимает участие лишь один претендент на актив, по определению вызывают много вопросов, всё же продажу блокпакетов облэнерго их мажоритариям можно считать успехом ФГИ. Напомним, ранее эти акции лежали в фонде мёртвым грузом и для государства от обладания ими не было никакого прока. Теперь главное, чтобы чиновники не остановились на распродаже миноритарных пакетов, а начали готовиться к полноценной продаже остающихся в госсобственности активов.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги:

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34534
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8534
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5164
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7494
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4246
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6173
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2755
  1. В России арестовали руководителей путинского авиаотряда 2306 / 2680
  2. Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 2091 / 2447
  3. В Киеве сегодня стреляли и грабили 1884 / 1996
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 1821 / 2448
  5. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 1648 / 1827
  6. В США стартовали закупки нелетального оружия для Украины 1535 / 1739
  7. Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 1309 / 1437
  1. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 13 / 2448
  2. Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 11 / 1437
  3. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 9 / 1827
  4. Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 8 / 2447
  5. От Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру 8 / 843
  6. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 8 / 2859
  7. Священникам УПЦ МП вход в украинскую гвардию запрещен, - замкомандующего НГУ 7 / 969
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.