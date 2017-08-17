Розенко ждет старт накопительной пенсионной системы в 2019 году

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что накопительная система, предусмотренная пенсионной реформой, может заработать с 1 января 2019 года.

Об этом он написал в Facebook.

"Я понимаю, что для воплощения накопительной системы нужно много сделать. К январю 2018 года мы технически не успеем. Но давайте примем четкое политическое решение о том, что она начинает действовать с 1 января 2019 года", - написал Розенко.

"Нам достаточно полтора года, чтобы внести изменения в действующее законодательство (законопроекты уже зарегистрированы, их можно принимать), смоделировать систему и провести тестирование", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбор заявил, что пенсионная реформа, которая предусматривает осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, потребует в 2018 году дополнительных 40 млрд грн.