Здоровый интерес. Как украинские фермеры зарабатывают на индустрии здоровья

На желании украинцев красиво выглядеть и долго жить зарабатывают не только владельцы спортклубов, но и фермеры

В начале 2000-х США захлестнула волна колумбийского кокаина. Пограничники и полиция не справлялись с наркомафией. Тогда в недрах Госдепа родился коварный план. Так как основную долю коки для производства кокаина выращивали в Боливии, американские чиновники решили предложить боливийским крестьянам некую «мирную» культуру, на которой они могли бы заработать больше, чем $40 за мешок сушёных листьев коки весом около 10 кг, — столько фермерам платил наркокартель. Выбор оказался невелик: на скудной боливийской почве можно было выращивать или коку, или местный злак киноа, который в то время практически не употребляли в пищу за пределами Боливии и Перу.

Медиа в один голос заговорили об удивительной пользе южноамериканской культуры, целительными свойствами которой вовсю пользовались ещё инки и майя. Модные диетологи убеждали в способности киноа сжигать жиры и наращивать мышечную массу, а педиатры рекомендовали включить его в школьное меню для улучшения памяти у детей. С 2012-го по 2015 год цены на киноа выросли почти в 10 раз, до $7,3 за кг. Боливийские крестьяне корчевали коку и засаживали поля киноа ▼. Производство злака выросло в 2,5 раза, до 108 тыс. т в год.

Правда, в этом году популярность киноа снизилась, и оптовые цены упали в три раза, до $2,4 за кг. Не переключатся ли снова боливийцы на коку — большой вопрос. Однако кейс по раскрутке киноа в целях нацбезопасности США породил мировой тренд увлечения «правильными» продуктами, якобы особо богатыми витаминами, микроэлементами и прочими «детоксами». Блогеры окрестили такую еду «суперфудами».

Несколько лет назад вместе с увлечением здоровым образом жизни суперфуды вошли и в жизнь украинцев. Употребление экзотических и якобы сверхполезных продуктов стало одной из невидимых черт, которая внутренне отделила «фитоняшек» и «осознавших себя» от серой массы поклонников картошки с салом и шашлыков. Тех самых, которым министр социальной политики Андрей Рева советует поменьше есть…

Фермерам выращивание суперфудов в первую очередь интересно тем, что чёткого определения, что это такое, не существует. Значит, остаётся простор для маркетинга. «В 2007 году в Европе суперфудом можно было называть любой продукт, который предположительно полезнее, чем другая пища. Затем в ЕС приняли регулирование, которое обязало продавцов продуктов с маркировкой «суперфуд» представлять доказательства их эффективности», — рассказывает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Однако, как поясняет экономист Продовольственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак, критерии отнесения продуктов к «особо полезным» всё равно крайне размыты. «К суперфудам легко причислить гречку благодаря высокому содержанию протеина в ней. Большая часть капустных овощей и шпинат — тоже признанные суперфуды», — поясняет эксперт.

Только для избранных

Именно трендом стремления к здоровому питанию можно объяснить сегодняшний бум выращивания ягод в Украине. «Голубику с черникой также относят к суперфудам, благодаря чему они и стали популярны», — поясняет Ярмак.

«Мы подружились с 5 тысячами независимых брендов и объединили их в одном месте. Мы построили бизнес от идеи до оборота в 500 тыс. фунтов и сегодня торгуем в 12 странах»

CEO британского онлайн-магазина суперфудов

Superfood Market Online Гемма Прайс

о перспективах торговли здоровыми продуктами

для интернет-бизнеса

На украинском ягодном рынке голубику сейчас теснит новая для отечественного потребителя культура — жимолость. «В следующем году она может занять выгодную позицию в списке украинского экспорта. Ягоду активно поставляют в ОАЭ и Европу. Экспорт ежегодно растёт до 20%», — говорит руководитель направления экспорта торговой компании «Синтекс» Александр Гончар.

Впрочем, пока ягоды остаются единственными из трендовых культур, которыми занимаются сколь-либо крупные хозяйства. Большая же часть специализирующихся на «экзотике» аграриев — это адепты ЗОЖ, решившие попробовать себя в фермерстве скорее по мировоззренческим мотивам. Если профессиональные аграрии и решаются сеять злаки наподобие киноа, то делают это преимущественно для разнообразия севооборота. Хотя ряд популярных в мире суперфудов в Украине выращивают довольно давно. К примеру, ещё один южноамериканский злак — амарант в Украине в своё время был распространён в качестве кормовой культуры, существуют даже сорта амаранта отечественной селекции.

Низкий интерес аграриев к большей части суперфудов можно объя­снить проблемой с продажами. Если до девальвации супермаркеты премиум-класса соглашались торговать подобными продуктами, то сегодня из-за падения покупательной способности населения ставить на полки «экзотику» не хотят. «Сети сократили ассортимент. Если раньше человек готов был покупать что-то новое просто на пробу, то сейчас покупатели не хотят экспериментировать», — поясняет директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Сейчас суперфуды в основном продаются через экомагазины и интернет. Многие мелкие производители уже наладили прямые онлайн-продажи. По словам Ярмака, несмотря на незначительные объёмы сбыта, выращивание «здоровых культур» может стать выгодным делом. «О суперфудах любят говорить блогеры, поэтому маржа на них хорошая, а затраты на рекламу умеренные», — поясняет эксперт.

При этом фермеры без проблем могут найти нишевые культуры, которые с успехом можно продавать поклонникам ЗОЖ. Как поясняет Трофимцева, в сегменте суперфудов неплохие перспективы имеют хорошо знакомые украинским фермерам культуры: гречиха, облепиха, семена льна, топинамбур, цикорий.

Главное — научится не просто выращивать продукцию, но и придумать некую легенду об особенной экологичности и полезности продукции, правильно выстроить маркетинговую стратегию и освоить каналы коммуникации с клиентами. К сожалению, большинству украинских фермеров эти вещи пока знакомы слабо.

Золотая ягода

Впрочем, уже сейчас можно найти примеры хозяйств, добившихся процветания на выращивании суперфудов. К примеру, компания «ФруТек» Олега Босого неплохо зарабатывает на уже упоминавшейся жимолости ▲. «Выращивать жимолость намного проще, чем, к примеру, голубику. Ягода не требует внесения химических удобрений и обработки средствами защиты растений. Поэтому жимолость легко выращивать как органический продукт», — говорит предприниматель. Ещё одно преимущество жимолости — куст даёт первые ягоды уже на второй год, а в 7–8 лет выходит на максимум урожайности. Коммерческий срок использования плантации — более 20 лет.

«Цена жимолости в рознице достигает 250 грн за килограмм. Она почти такая же, как и у голубики. Но жимолость менее известна, поэтому ягоду покупают не так активно. А вот спрос на замороженную или пюрированную жимолость со стороны Канады и Японии неплохой», — рассказывает Босый.

Средняя урожайность жимолости 6–10 т с га. Говорить про рентабельность выращивания ягоды Босый пока не берётся, поскольку многое зависит от удельных затрат на оплату труда сборщиков. Сейчас сборка жимолости предпринимателю обходится в 20–30 грн за кг. Но через 5–6 лет, когда украинские аграрии овладеют нюансами технологии, удельная стоимость сбора может существенно упасть. По словам Босого, сейчас появляются методы формировки куста и крупноплодные сорта, позволяющие повысить продуктивность ручного сбора. Снижение себестоимости продукции сможет сделать ягоду доступной для массового ретейла, и тогда жимолость станет такой же массовой культурой, как малина и смородина.

Новое — хорошо забытое старое

Большей части украинцев спельта известна по сказке Александра Пушкина «О попе и работнике его Балде», где она называется «полбой». Полба, спельта ▲, она же оркиш и голомша, на протяжении сотен лет была самым массовым сортом пшеницы в Восточной Европе. Однако в конце ХIX столетия, когда появились более урожайные сорта, культуру забыли. Но в начале этого века о спельте вновь вспомнили. Злак содержит больше витаминов и белка, чем обычная пшеница, поэтому хорошо продаётся среди поклонников ЗОЖ. Небольшие хозяйства в Словакии и Польше ещё лет десять назад начали массово переходить на спельту, не выдержав конкуренции с агрохолдингами. Несколько лет назад коммерческие посевы спельты стали появляться и в нашей стране.

Фермер Богдан Костив из Львовской области выращивает спельту около четырёх лет. О культуре он узнал от польских коллег, опробовал её и понял, что спельта хорошо вписывается в концепцию выращивания «здоровой еды», на которой специализируется его ферма. По словам фермера, мука из спельты стоит 40–60 грн за килограмм.

Продаёт продукцию Костив напрямую и через несколько экомагазинов. «Пробовал работать с сетью Metro во Львове, но от такой идеи отказался. Необходима упаковка и собственная торговая марка», — поясняет фермер.

Пока выращивание спельты — занятие прибыльное, однако Костив не исключает, что через пару лет ему придётся переходить на другие нишевые злаки. «За последние несколько лет цены на голомшу упали. Её стали выращивать больше, конкуренция растёт, на поиск клиентов нужно всё больше времени», — жалуется Костив.

Впрочем, это справедливо для любых суперфудов — мода на них приходит и уходит, и решившим возделывать экокультуры фермерам приходится интересоваться не только агрономией, но и потребительскими трендами и постоянно подстраивать ассортимент продукции под изменчивые вкусы.

Проще некуда

Как уже говорилось, суперфудами занимаются преимущественно небольшие хозяйства, исповедующие философию близости к природе. Тем не менее производство здоровой пищи может стать и основой для высокотехнологичного бизнеса с серьёзными инвестициями и прибылью.

К примеру, основатель компании «Фудфактори» Алим Кунах решил заняться выращиванием сине-зелёной водоросли спирулины ▲, которой приписывают чуть ли не чудодейственные свойства, — она якобы помогает бороться с раком и замедляет старение.

Как поясняет Кунах, за последние 15 лет производство спирулины в мире выросло в шесть раз, однако в Украине данная ниша бизнеса практически не занята. Связано это со сложностью технологии выращивания микроорганизма и высокими затратами на организацию производства. Предприниматель вложил 80 тыс. евро лишь в строительство биореактора. На обкатку технологии ушло два года — спирулина хоть и относится к простейшим формам живых существ, но крайне прихотлива, и незначительное отклонение любого из параметров грозит гибелью культуры.

Непросто оказалось найти и чистую культуру водоросли. «Подходящий штамм нашли в одном из научных институтов Германии. Пробирка с водорослью обошлась в 5 тыс. евро», — делится нюансами бизнеса Кунах.

Сегодня он производит около 300 кг спирулины в месяц и о расширении пока не думает, поскольку массовый рынок к его продукту оказался не готов. Стоит спирулина около 1 тыс. грн за килограмм. Рекомендованная месячная доза диетической добавки — 600 г. Такие средства за биологически активный продукт готов выложить не каждый. «Основной покупатель — это мамы в возрасте 30–40 лет», — отмечает предприниматель. При этом 80% продаж приходится на прямые продажи через интернет. Кунах не против увеличивать долю продаж через дистрибьюторов, однако пока не может найти партнёров, которые могли бы обеспечить надёжность логистической цепи. Как он поясняет, спирулина продаётся замороженной. В случае разморозки пакетов с водорослью товар приходит в негодность.

Оставим за скобками вопрос, действительно ли спельта, спирулина и жимолость полезнее овсянки с малиной. Для рынка это совершенно неважно, имеет значение лишь ценность продукта с точки зрения потребителя, а он, как известно, всегда прав. Увлечение украинцев суперфудами открывает дополнительные возможности для фермерских хозяйств, то есть позволяет создавать рабочие места и оживлять жизнь украинских сёл. А это более чем благородная цель.