НБУ предупреждает банки о возможной хакерской атаке на День Независимости

Национальный банк Украины разослал участникам рынка сообщение, в котором уведомил о возможной вирусной атаке при помощи программы Word на День Независимости.

НБУ подтвердил, что 11 августа сообщил банкам о появлении нового злонамеренного кода, его особенностях, индикаторах компрометации и необходимости внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.

Об этом пишет ЛІГА.net.

НБУ работает над созданием Центра киберзащиты с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.

С целью предупреждения кибератак НБУ систематически сотрудничает с участниками банковского сектора, CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, соответствующими подразделениями СБУ и Нацполиции.

Напомним, 27 июня украинские компании и госучреждения подверглись массированной кибератаке. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который именует себя Petya.А. Он блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере 300 долларов на адрес Bitcoin-кошелька за их расшифровку.