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Главная » Деньги » В НБУ рассказали, сколько потратили на печатание денег в прошлом году

В НБУ рассказали, сколько потратили на печатание денег в прошлом году

В НБУ рассказали, сколько потратили на печатание денег в прошлом году
Фото: УНИАН

Сумма убедительно свидетельствует о необходимости развития безналичной экономики

18.08.17 225
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Национальный банк Украины в прошлом году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. Об этом сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец, передает УНИАН.

"Регулятор хочет снизить затраты на использование наличных. Только за прошлый год регулятор потратил 1,3 миллиарда гривен на печать денег. Это просто астрономическая сумма. Если предположить, что мы можем уменьшить эту сумму, например, в два раза, то этой суммы хватит на постройку нескольких очень современных больниц", – сказал Кравец.

Представитель НБУ, отметил, что в развитии безналичной экономики заинтересованы не только регулятор, но и физлица, банки и государство в целом.

Напомним, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 10 млрд грн и по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 331 млрд грн. По данным НБУ, 328,9 млрд грн составляют банкноты (2,8 миллиарда штук) и монеты – 2,04 млрд грн (12,9 миллиарда штук).

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