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Главная » Деньги » Гривней Московская биржа пока торговать не будет

Гривней Московская биржа пока торговать не будет

Гривней Московская биржа пока торговать не будет
Иллюстративное фото

Объяснение простое - нет спроса

19.08.17 26
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С понедельника, 21 августа, Московская биржа приостанавливает торги валютной парой "гривна-рубль", говорится в заявлении торговой площадки.

"С 21 августа на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги парой украинская гривна - российский рубль", - идет речь в  сообщении биржи.

Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса к данному финансовому инструменту.

Напомним, НБУ рассказал, сколько потратил на печатание денег в прошлом году.

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