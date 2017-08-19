Жителей Киева предупреждают об ошибках в июльских платежках

Это может быть вызвано системным сбоем в некоторых банках во время внесения данных показаний счетчиков

Начисления за услуги водоснабжения и водоотвода в некоторых платежных сообщениях за июль в Киеве могут не соответствовать фактическим объемам потребления. Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.

Это может быть вызвано системным сбоем в некоторых банковских учреждениях во время внесения данных показаний счетчиков.

В случае несоответствия киевлян просят обращаться в любой из 9 районных центров коммунального сервиса (ЦКС), которые принимают потребителей, независимо от места жительства 6 дней в неделю, включая субботу.

В сообщении указано, что во всех районах города действует около 60 дополнительных точек обслуживания. Получить консультацию и решить вопрос с начислением можно также в центрах обслуживания Киевводоканала.

В свою очередь в Киевводоканале отмечают, что в случае неточности с начислениями в платежке необходимо рассчитаться за услугу согласно фактическому потреблению, указав в графе к уплате сумму, которая отвечает реальным объемам, умноженным на действующий тариф.

Ранее сообщалось, что в соответствии с законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который вступил в силу 2 августа, абоненты должны предоставлять поставщикам показания приборов учета. Оплата принимается по 31 августа включительно.