Нобелевские лауреаты предупреждают о следующем финансовом кризисе, – СМИ

Элита экономических исследователей сомневается в устойчивости финансового мира к кризисам. Таким образом, экономисты явно дистанцируются от центрального банка США. Они также видят неопределенное будущее для евро. Об этом пишут Аня Эттель и Хольгер Цшепиц в статье "Нобелевские лауреаты предупреждают о следующем финансовом кризисе", опубликованной на сайте газеты Die Welt, передает УНИАН.

Величайшие умы экономики предупреждают о следующем финансовом кризисе. Несмотря на реформы прошлых лет, все еще существуют пробелы в контроле. Несмотря на хорошие дела на бирже и стабильность конъюнктуры, ошибочно считать, что наступила стабильность.

Это результат опроса газетой Die Welt 18 лауреатов Нобелевской премии по экономике, которые на этой неделе обсуждают серьезные экономические проблемы в Линдау на Боденском озере.

Незадолго до начала шестой встречи лауреатов Нобелевской премии по экономике, которая считается своего рода саммитом экономистов, они явно дистанцируются от президента американского центрального банка Джанет Йеллен. В конце июня в сенсационной речи она заявила, что в наше время больше не будет финансового кризиса.

"Я бы не поставил на это, – сказал Бенгт Холмстрем, лауреат Нобелевской премии 2016 года. – Каждый раз, когда мы думаем, что банкротств больше не будет, риск увеличивается".

Еще более четко высказался Эдвард Прескотт, лауреат Нобелевской премии 2004 года: "С большой уверенностью можно сказать, что в недалеком будущем будет финансовый кризис".

Короткое замыкание в системе

Лауреаты Нобелевской премии возвращают на политическую повестку дня риск нового кризиса спустя всего десять лет после начала последнего финансового кризиса. Риск, который многие уже вытеснили: во времена террора, возможного ядерного противостояния и новых выходок американского президента, внимание к экономическим проблемам и недостаткам в финансовой системе существенно снизилось.

Многое будет зависеть от того, как сейчас отреагируют политики, подчеркивают лауреаты. "Если американская администрация в Вашингтоне снова потеряет контроль, кризис будет более вероятным", – говорит лауреат 2007 года Эрик Маскин.

"Признанные экономисты сомневаются в том, что финансовый мир когда-либо сможет адекватно подготовиться к кризисам. В эпоху глобальных цифровых сетей – это иллюзия, – говорит Дэниэл Макфадден, лауреат Нобелевской премии 2000 года. – Финансовые риски – это как электричество в огромной сети".

Как и в случае с электроэнергией, в финансовой системе также происходит короткое замыкание.

"У нас нет необходимых инструментов, чтобы наблюдать, контролировать и справляться с этими проблемами. Вот почему следующий финансовый кризис неизбежен", – предупреждает Макфадден.

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Послание из Линдау

Это еще раз подтверждает тенденцию встречи: политические сообщения с Боденского озера всему миру. На предыдущем мероприятии такого рода три года назад канцлер Ангела Меркель произвела фурор своей программной речью. Тогда канцлер обвинила экономистов в том, что они давали политикам советы, не имеющие ничего общего с реальной жизнью.

В этом году вступительную речь произнесет президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Вероятно, незадолго до решающего заседания Совета ЕЦБ в сентябре, ему сложно убедить экономистов в устойчивости единой валюты к кризисам. Большинство опрошенных лауреатов не считают, что евро будет на высоте после окончания финансового и долгового кризиса.

"Евро может процветать только в том случае, если ЕС поставит фискальную политику на более устойчивую базу, и справится с экономической стагнацией в тех странах-членах, где производительность труда относительно слаба", – сказал Макфадден.

"Если евро выживет в долгосрочной перспективе, должна быть не только единая денежно-кредитная политика, но и единая фискальная политика", – уверен Эрик Маскин.

Только один экономист положительно оценивает евро

Тем не менее, удостоенный наград экономист Прескотт считает это бесполезными попытками: "Я очень пессимистично отношусь к евро", - сказал ученый из Университета Аризоны. "Вопрос только в том, какой ущерб он нанесет еврозоне до ее краха". Страны должны сохранить свой суверенитет в финансовых вопросах в Европейском союзе. "Есть более простые способы реализации обозримых преимуществ валютного союза".

Страны могли бы привязать свою валюту к немецкой марке и при необходимости скорректировать. "Некоторые государства никогда не будут придерживаться бюджетных правил. В крайнем случае, должно быть возможно и государственное банкротство". Слово Прескотта имеет вес в политической сфере. Он изучает временную последовательность в экономической политике, то есть, вопрос о том, в какой степени заинтересованные стороны действительно выполняют свои обещания.

Эксперт все же видит хорошее будущее для евро. "Общая валюта может развиваться хорошо, особенно потому, что Америка начнет проигрывать в глобальном денежном состязании из-за неправильного управления долларом", - говорит лауреат 2002 года Вернон Смит.

Мир, полный роботов

Переход экономического мира в цифровое пространство также является одной из тем, которые должны активно обсуждаться в Линдау. В то время как ведущие умы IT-мира, как основатель Microsoft Билл Гейтс, предупреждают о растущей роботизации мира и требуют, к примеру, введения налога на роботов, большинство лауреатов Нобелевской премии гораздо менее пессимистичны.

"Мир, полный роботов, которые занимаются монотонной работой – это замечательное зрелище", – сказал Прескотт, который весьма пессимистичен по многим другим вопросам. Лаурет Макфадден также считает активизацию цифровых процессов свидетельством успеха экономики. Мир, полный роботов, "не является поводом для беспокойства", а свидетельствует о том, насколько хорошо настроена инновационная сила. "Те экономики, которые особенно либеральны, получат максимальную выгоду".

МакФадден, получивший Нобелевскую премию в 2000 году за свои исследования по анализу важных человеческих решений, высказывается гораздо более осторожно. "Роботы, искусственный интеллект и цифровая связь способны существенно улучшить человеческую жизнь. В то же время они также оказывают разрушительное воздействие, поскольку они маргинализируют бизнес-модели, рабочую силу и политические и экономические институты".

Поэтому важно обеспечить эти инновации определенными мерами, чтобы убедиться, что от преимуществ технологической революции выиграет общество в целом, а не только несколько бенефициаров.

Самая большая проблема человечества? "Невежество"

Однако, большинство лауреатов не считают неотложной проблемой активное развитие технологий, наряду с их побочными эффектами. Вместо этого, экономисты видят наибольшую угрозу человечеству в продолжающемся изменении климата. "Парижские протоколы по защите климата должны быть реализованы, невзирая на то, что США недавно отказались от них", - призвал финский лауреат Нобелевской премии Холмстрем.

Также лауреаты привлекли внимание к исчезновению видов на планете, которое связано с людьми. "Разрушение биоразнообразия происходит в беспрецедентном темпе", - предупреждает Роберт Ауманн, лауреат Нобелевской премии 2005 года. Решение очень сложное, но нужно пытаться. "Прежде всего, беднейшие, слаборазвитые страны должны получить стимулы, чтобы прекратить разрушение окружающей среды, что происходит там особенно быстро".

Тесно связана с этим проблема борьбы с нищетой. Вернон Смит, который был удостоен Нобелевской премии в 2002 году за исследования рынка капитала, единственным решением считает отмену нынешней политики в области развития. "Предыдущие программы передачи [средств] нужно значительно сократить, потому что они создают зависимость", - сказал он. Вместо этого, нужно помогать им становится более самостоятельными". "Борьба с бедностью до сих пор не имела успеха".

Кристофер Симс, лауреат 2011 года, еще более кратко сформулировал величайшую проблему человечества. Он ответил на вопрос одним словом: "Невежество".