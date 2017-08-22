Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Солнечное затмение нанесло ущерб экономике США почти в $700 млн
Солнечное затмение нанесло ущерб экономике США почти в $700 млн
Фото из открытых источников

Солнечное затмение нанесло ущерб экономике США почти в $700 млн

Однако эта цифра меркнет в сравнении с другими событиями, которые гораздо дороже обходятся американским работодателям

22.08.17 986
000

Солнечное затмение в США, которое наблюдалось 22 августа на территории всей страны на участке шириной свыше 110 км, принесло компаниям убыток в размере $694 млн из-за того, что сотрудники бросили работу, чтобы понаблюдать за этим природным явлением. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании Challenger, Gray & Christmas.

По оценке экспертов, в среднем американцы провели около 20 минут, наблюдая за затмением.

Вместе с тем штаты, где затмение было лучше всего видно, получили миллионы долларов от туристов, которые приехали сюда специально для этого события.

По оценке USA Today, город Нэшвилл в штате Теннеси принял в понедельник от 50 тыс. до 70 тыс. туристов, которые потратили $15-20 млн. Доходы штата Южная Каролина могли достичь $43 млн, а юго-восток штата Айдахо, где картина затмения была наиболее впечатляющей, посетили до 500 тыс. человек.

Отмечается, что цифра в $700 млн меркнет в сравнении с другими событиями, которые обходятся работодателям в США гораздо дороже. Так, финальная стадия чемпионата по баскетболу среди студенческих команд (так называемое "мартовское безумие") ежегодно стоит компаниям $2 млрд, если предположить, что около 80 млн сотрудников тратят минимум час рабочего времени на то, чтобы следить за матчами.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Трамп озвучил новую стратегию США в отношении АфганистанаВ Украину отправили первую партию американского угляВМС США приостанавливают все операции после столкновения эсминца с танкером

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4625
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5313
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2414
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3004
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2505
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2431
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3220
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 15689 / 17291
  2. Завод в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 9741 / 10899
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7181 / 7882
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 3919 / 4392
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2544 / 2829
  6. В США наблюдают за полным солнечным затмением 2383 / 2677
  7. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2366 / 2638
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17291
  2. Завод в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 33 / 10899
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 7882
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2439
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2829
  6. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 7 / 4625
  7. Магия хай-тек. Как в городке Верховина прошлое встретилось с будущим 6 / 847
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.