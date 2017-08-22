Солнечное затмение нанесло ущерб экономике США почти в $700 млн

Однако эта цифра меркнет в сравнении с другими событиями, которые гораздо дороже обходятся американским работодателям

Солнечное затмение в США, которое наблюдалось 22 августа на территории всей страны на участке шириной свыше 110 км, принесло компаниям убыток в размере $694 млн из-за того, что сотрудники бросили работу, чтобы понаблюдать за этим природным явлением. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании Challenger, Gray & Christmas.

По оценке экспертов, в среднем американцы провели около 20 минут, наблюдая за затмением.

Вместе с тем штаты, где затмение было лучше всего видно, получили миллионы долларов от туристов, которые приехали сюда специально для этого события.

По оценке USA Today, город Нэшвилл в штате Теннеси принял в понедельник от 50 тыс. до 70 тыс. туристов, которые потратили $15-20 млн. Доходы штата Южная Каролина могли достичь $43 млн, а юго-восток штата Айдахо, где картина затмения была наиболее впечатляющей, посетили до 500 тыс. человек.

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Отмечается, что цифра в $700 млн меркнет в сравнении с другими событиями, которые обходятся работодателям в США гораздо дороже. Так, финальная стадия чемпионата по баскетболу среди студенческих команд (так называемое "мартовское безумие") ежегодно стоит компаниям $2 млрд, если предположить, что около 80 млн сотрудников тратят минимум час рабочего времени на то, чтобы следить за матчами.