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Кабмин уменьшил субвенции для столицы

Кабмин уменьшил субвенции для столицы
Иллюстративное фото

При этом увеличил субвенции для Киевской области

22.08.17 240
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П перераспределил 2,414 млрд грн субвенции и государственного бюджета на льготы и жилищные субсидии между местными бюджетами.

Согласно распоряжению №558 от 18 августа, которое цитирует "Интерфакс - Украина", среди прочих, Кабмин уменьшил объем субвенции для Киева на 1,465 млрд грн, увеличив его для Киевской области на 831 млн грн и для Полтавской – на 662 млн грн.

Речь идет о субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2017 году.

Напомним, цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз.

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