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Главная » Деньги » Гройсман оценил потенциал сотрудничества Украины с Израилем в рамках ЗСТ в 1 млд долларов

Гройсман оценил потенциал сотрудничества Украины с Израилем в рамках ЗСТ в 1 млд долларов

Гройсман оценил потенциал сотрудничества Украины с Израилем в рамках ЗСТ в 1 млд долларов
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер надеется завершить переговорный процесс по соглашению до конца года

22.08.17 171
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Потенциал сотрудничества Украины с Израилем в рамках зоны свободной торговли составляет не менее 1 млрд долларов. Об этом на встрече с главой совместной комиссии, министром экологии Израиля Зеэвом Элькиным заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

По словам Гройсмана, Украина заинтересована до конца года завершить переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли с Израилем. Он также отметил положительные тенденции в торговом сотрудничестве между странами.

В частности, товарооборот вырос на 15% и превысил 500 млн долларов. А потенциал сотрудничества в рамках ЗСТ составляет не менее 1 млрд долларов.

"Мы уделяем много внимания тому, чтобы завершить переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли. Тем более, что товарооборот у нас растет, и мы можем внедрять израильские технологии во многих сферах сотрудничества, прежде всего в агросекторе", - подчеркнул Гройсман.

В свою очередь Элькин подчеркнул, что Израиль взял за основу представленную Украиной модель развития взаимной торговли, однако должен согласовать некоторые вопросы сотрудничества в аграрной сфере, в обеспечении продовольственной безопасности и в сфере IТ-технологий.

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