НБУ полностью отменил ограничения на выдачу валюты с банковских счетов

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмена касается как валютных операций населения и бизнеса, так и деятельности банков на межбанке.

Отныне физлица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

Отметим, в сентябре прошлого года Нацбанк ввел лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте.

Кроме того, снимается запрет на выпуск депозитных сертификатов на предъявителя, который действовал до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя.

В дополнение, для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.

НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, которому осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или иностранной банк. Это иностранное государство должно входить в список стран, имеющих официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's).

Для банков Национальный банк упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты.

"Указанные шаги по валютной либерализации предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 августа 2017 года №81 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410". Они вступают в силу с 24 августа 2017 года", - отмечается в сообщении регулятора.

Напомним, НБУ предупреждает банки о возможной хакерской атаке на День Независимости.