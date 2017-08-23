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Германия досрочно забрала свое золото из Франции
Фото из открытых источников

Германия досрочно забрала свое золото из Франции

Бундесбанк вернул на родину 91 тонну золота

23.08.17 155
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Федеральный банк Германии на три года раньше срока завершил запланированную ранее операцию по возвращению части золотого запаса страны из Франции. Об этом сообщает пресс-служба Бундесбанка, передает РБК-Украина.

С начала 2017 года в Германию были доставлены слитки общим весом в 91 тонну, хранившиеся ранее в сейфах Банка Франции в Париже. При этом, в США до сих пор остается 1236 тонн золота, что является почти третью запаса.

Вывозить свой золотой запас из хранилищ других стран Бундесбанк начал в 2013 году. Первоначально вывезти 374 тонны золотых слитков из хранилищ Парижа и 300 тонн из Нью-Йорка планировалось в 2020 году, однако операцию вели с опережением графика и закончили на три года раньше срока.

Как поясняет немецкий регулятор, главной целью возврата золота на родину было укрепление доверия к гаранту финансовой системы страны. Кроме того, ЦБ заинтересован в обеспечении возможности с максимальной оперативностью продавать золото за иностранную валюту.

Согласно оперативным данным Бундесбанка, в его хранилищах во Франкфурте-на-Майне собрано сейчас 1710 тонн золота или 50,6% всего золотого запаса Германии. Еще 1236 тонн (36,6% золотого запаса Германии) лежит в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, а 432 тонны (12,8%) - в сейфах Банка Англии в Лондоне. Обновленный отчет о размере золотого запаса Германии Бундесбанк намерен опубликовать весной 2018 года. По размеру золотого запаса Германия (3378 тонн) занимает второе место в мире, уступая только США (8133,5 тонны).

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