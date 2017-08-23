Германия досрочно забрала свое золото из Франции

Федеральный банк Германии на три года раньше срока завершил запланированную ранее операцию по возвращению части золотого запаса страны из Франции. Об этом сообщает пресс-служба Бундесбанка, передает РБК-Украина.

С начала 2017 года в Германию были доставлены слитки общим весом в 91 тонну, хранившиеся ранее в сейфах Банка Франции в Париже. При этом, в США до сих пор остается 1236 тонн золота, что является почти третью запаса.

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Вывозить свой золотой запас из хранилищ других стран Бундесбанк начал в 2013 году. Первоначально вывезти 374 тонны золотых слитков из хранилищ Парижа и 300 тонн из Нью-Йорка планировалось в 2020 году, однако операцию вели с опережением графика и закончили на три года раньше срока.

Как поясняет немецкий регулятор, главной целью возврата золота на родину было укрепление доверия к гаранту финансовой системы страны. Кроме того, ЦБ заинтересован в обеспечении возможности с максимальной оперативностью продавать золото за иностранную валюту.

Согласно оперативным данным Бундесбанка, в его хранилищах во Франкфурте-на-Майне собрано сейчас 1710 тонн золота или 50,6% всего золотого запаса Германии. Еще 1236 тонн (36,6% золотого запаса Германии) лежит в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, а 432 тонны (12,8%) - в сейфах Банка Англии в Лондоне. Обновленный отчет о размере золотого запаса Германии Бундесбанк намерен опубликовать весной 2018 года. По размеру золотого запаса Германия (3378 тонн) занимает второе место в мире, уступая только США (8133,5 тонны).