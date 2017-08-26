Moody's подняло кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз из "стабильного" на "положительный".

Об этом сообщается на сайте агентства, передает Укринформ.

"Обновление рейтингов правительства Украины с Caa3 до Caa2 базируется на таких основных факторах: суммарное влияние структурных реформ, которое, как ожидается, улучшит государственную задолженность; значительное усиление внешней позиции Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, положительный прогноз отображает импульс реформ - если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

"Такой импульс реформ также поддержит возобновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, который облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", - сообщает агентство.

Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенькой - с Caa3 до Caa2 - поскольку в течение следующих несколько лет на Украину ляжет этот груз выплаты внешних долгов, что будет требовать значительного финансирования в иностранной валюте.