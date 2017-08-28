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Главная » Деньги » Газпром пожаловался в Верховный суд на штраф АМКУ
Газпром пожаловался в Верховный суд на штраф АМКУ
Фото: tvc.ru

Газпром пожаловался в Верховный суд на штраф АМКУ

Жалобу российского монополиста ранее отклонил Высший хозяйственный суд

28.08.17 40
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Российский Газпром обратился в Верховный суд Украины с жалобой на решение Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Об этом говорится в определении суда, передают Українські новини

Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя".

Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.

 

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