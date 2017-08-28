В Украине насчитали 2,6 млн владельцев компаний

Больше всего компаний принадлежит Ахметову, Порошенко и Фирташу

В Украине насчитывается 2 662 353 владельцев бизнесов на 1,5 млн компаний. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Среди владельцев наибольшего числа компаний – Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).

"Данные о владельцах компании помогают снизить риски при работе с контрагентами. С помощью этой информации можно найти, какими еще компаниями владел этот человек, и, соответственно, сделать выводы о репутации его компаний", – рассказывает юрист Никита Подгайный.

Напомним, Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев – инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции.