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Главная » Деньги » В Румынии заявили о готовности перейти на евро, но подождут еще 5 лет
В Румынии заявили о готовности перейти на евро, но подождут еще 5 лет
Фото из открытых источников

В Румынии заявили о готовности перейти на евро, но подождут еще 5 лет

Сейчас в еврозону входят 19 стран

28.08.17 50
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Румыния может присоединиться к еврозоне в 2022 году. Об этом заявил глава МИД Румынии Теодор Мелескану, передает Европейская правда со ссылкой на Romania TV.

"Присоединение к еврозоне – это политическое решение, которое мы приняли несколько лет назад. Мы уже достигли формальных критериев и можем присоединиться к еврозоне хоть завтра, но мы опасаемся, что это может оказать негативное влияние на пенсионеров и бедные слои населения. Думаю, мы примем евро через пять лет, в 2022 году", – сказал Мелескану.

Сейчас в еврозону входят 19 стран.

Литва стала последней страной, перешедшей на евро с 1 января 2015 года.

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