Луценко: Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение Рады кандидатуру главы НБУ

На должность руководителя Нацбанка рассматриваются удаленные от политического влияния банкиры

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Национального банка. Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает УНИАН.

"До конца сентября президент внесет кандидатуру председателя Национального банка Украины", - отметила Луценко.

По ее словам, на должность нового руководителя НБУ рассматриваются банкиры, независимые и полностью удаленные от политического влияния.

Напомним, в апреле председатель Нацбанка Гонтарева объявила о своей отставке с 10 мая и подала соответствующее заявление президенту Украины Петру Порошенко. После этого Гонтарева ушла в отпуск.

Согласно Конституции, назначение и увольнение главы НБУ относится к полномочиям парламента по представлению президента.