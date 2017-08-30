Гройсман планирует внести проект госбюджета-2018 в Раду 15 сентября

Кабинет министров Украины планирует 15 сентября 2017 года внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год". Об этом премьер сообщил в Twitter.

"Мы, как и предусмотрено законодательством, 15 сентября внесем в парламент проект закона о государственном бюджете на 2018 год", - сказал Гройсман.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-июле получил 447,64 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период и на 48,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.