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Главная » Деньги » Гройсман планирует внести проект госбюджета-2018 в Раду 15 сентября

Гройсман планирует внести проект госбюджета-2018 в Раду 15 сентября

Гройсман планирует внести проект госбюджета-2018 в Раду 15 сентября
Владимир Гройсман / Фото пресс-службы Верховной Рады

Премьер намерен уложиться в предусмотренные законом сроки

30.08.17 19
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Кабинет министров Украины планирует 15 сентября 2017 года внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год". Об этом премьер сообщил в Twitter.

"Мы, как и предусмотрено законодательством, 15 сентября внесем в парламент проект закона о государственном бюджете на 2018 год", - сказал Гройсман. 

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-июле получил 447,64 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период и на 48,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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