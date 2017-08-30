Общее финансирование оборонного бюджета-2018 должно составлять не менее 162,7 млрд гривен. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Сегодня, 30 августа 2017 года, под председательством Турчинова состоялось обсуждение оборонного бюджета Украины на 2018 год.

В ходе обсуждения Турчинов заявил, что оборонный бюджет в 2018 году будет не менее 5% от валового внутреннего продукта.

"Кроме того, отличием этого бюджета будет то, что основное его финансирование будет происходить из общего фонда, который составит около 156,4 млрд гривен. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд гривен, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд гривен", – отметил Турчинов.

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Он также добавил, что при планировании бюджета необходимо учесть и вопрос увеличения денежного обеспечения украинских военных.