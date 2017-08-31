Компания Ахметова купила блокпакеты еще двух энергокомпаний

Ornex приобрела по 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Днепрооблэнерго"

Компания Рината Ахметова Ornex (входит в группу компаний СКМ) купила блокпакеты еще двух энергокомпаний. Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

"Компания Ornex, входящая в группу компаний СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

Цена 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" (Запорожье) составила более 728 млн гривен, а "ДТЭК Днепрооблэнерго" (Днипро) - более 1 млрд гривен.

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Ранее сообщалось, что компания Ornex, входящая в группу "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго".