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Главная » Деньги » Новую криптовалюту планируют запустить в 2018 году ведущие банки мира

Новую криптовалюту планируют запустить в 2018 году ведущие банки мира

Новую криптовалюту планируют запустить в 2018 году ведущие банки мира
Фото: cryptocoinsnews.com

Финансовые компании находят все новые способы применения блокчейна для ускорения расчетов по самым разным операциям

31.08.17 309
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Шесть из крупнейших банков мира – Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street – активизировали усилия для запуска новой формы валюты – технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Financial Times.

В августе 2016 года швейцарский банк UBS совместно с Clearmatics Technologies создали новую криптовалюту, которую назвали "utility settlement coin" (USC, "практичную денежную единицу для расчетов"). В дальнейшем к этому проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Банки рассчитывали повысить эффективность финансовых операций, ускорив их заключительные этапы.

Сейчас проект перешел на новую стадию – участники стремятся углубить обсуждение USC с центробанками и работают над дополнительными мерами защиты новой криптовалюты.

"Мы ведем обсуждения с центральными банками и регуляторами, и мы продолжим их в следующие 12 месяцев с целью ограниченного запуска ближе к концу 2018 года", – заявил глава стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий UBS Хайдер Джеффри.

Блокчейн-технология поначалу отпугивала банки, которые сочли ее ненадежной. Однако после тщательного изучения вопроса финансовые компании находят все новые способы применения блокчейна для ускорения расчетов по самым разным операциям.

Переход на USC предполагает, что стороны сделок с ценными бумагами не будут дожидаться, пока пройдет перевод традиционных денежных средств, вместо этого они будут использовать криптовалюту, которую можно обменять на привычные деньги в центробанках. Такой подход сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов.

Единая криптовалюта USC при этом будет обмениваться на самые разные традиционные валюты в зависимости от потребностей участников сделки.

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