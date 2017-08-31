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Главная » Деньги » НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг
НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг
Фото: xakep.ru

НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг

В Нацбанке пока не могут определить, что это такое

31.08.17 723
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С точки зрения Национального банка Украины Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства, считают в Национальном банке Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, ссылаясь на результаты сегодняшнего заседания Совета финансовой стабильности, передает УНИАН.

"Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом перечне категории, к которой можно приравнять Bitcoin. И считаем, что это не валюта", – сказал Смолий.

По его словам, в отличие от валюты, у Bitcoin нет централизованного эмитента, при этом он является предметом торговли как товар.

"Мы не можем на сегодня определить, что это такое", – добавил руководитель НБУ, отметив, что регулятор совместно с другими госорганами в рамках Совета финансовой стабильности найдет это определение как можно скорее.

В то же время Смолий отметил, что майнинг не является нарушением законодательства.

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