Сделали в Украине. Чего мы не знаем об украинской IT-отрасли

Стереотип 1

"Украинские IT-компании занимаются аутсорсингом и не создают продукты, которые бы приносили государству выгоду и известность"

Нельзя отрицать, что на украинском IТ-рынке существует некоторый перекос в сторону аутсорсинга — выполнения части задач зарубежных высокотехнологичных компаний. Так сложилось исторически. Как объясняет глава львовского офиса AXON Partners Юрий Корнага, на этапе зарождения украинской IТ-индустрии, когда компании руководствовались стратегией выживания, о продуктовой модели бизнеса не могло быть и речи из-за неимения опыта работы с внешними рынками, отсутствия внутреннего спроса и достаточных финансовых ресурсов. По его мнению, на заре зарождения рынка такой подход был вполне оправданным, хотя период становления чрезмерно затянулся и вместо эволюции уже просматривается стагнация.

Но вопреки расхожему мнению, наряду с IT-аутсорсерами в Украине есть немало разработчиков, занятых продвижением собственных IT-решений. Таких состоявшихся продуктовых компаний и начинающих стартапов, по подсчётам украинского венчурного фонда AVentures Capital, в стране в общей сложности уже более тысячи. Из них, по информации управляющего партнёра GrowthUP Group Дениса Довгополого, несколько десятков компаний успели нарастить штат до 50–500 сотрудников.

"В последние годы отечественный продуктовый рынок переживает ренессанс, и в Украине, как грибы после дождя, растут продуктовые стартапы", — говорит Юрий Корнага. Он считает, что ранее невостребованный потенциал украинцев уже начал выходить из берегов и его признание в мире — только вопрос времени. Вполне закономерно, что из молодой поросли, которая сегодня активно заявляет о себе, ощутимых результатов достигнут лишь единицы. "Во многом успех подобных стартапов связан со способностью основателя проекта выстроить доверительные отношения с первым инвестором, на деньги которого можно создать продукт и сформировать сообщество активных пользователей для минимальной самоокупаемости", — отмечает основатель IoT Hub Роман Кравченко. Однако, по его наблюдениям, на первом инвесторе у многих стартаперов всё начинается и заканчивается.

С точки зрения прогрессивных государств продуктовый IT-бизнес выглядит перспективным направлением. Для привлечения в свою юрисдикцию высокотехнологичных стартапов страны готовы предоставлять иностранным разработчикам налоговые льготы и помощь при переезде. Подобные инвестиции окупаются сторицей. "Продуктовая компания тратит ресурсы на создание продукта, который сможет приносить выручку продолжительное время, что обеспечивает хорошую масштабируемость и прирост доходов в десятки раз, в то время как аутсорсеры продают рабочее время программиста, а это ограниченный ресурс и небольшой потенциал для роста", — объясняет Денис Довгополый.

Стереотип 2

"Аутсорсинговые IT-компании не могут похвастаться инновационными продуктами. Они только пишут часть кода для зарубежных заказчиков"

Потенциал украинского аутсорсинга нельзя недооценивать. Как отмечает Андрей Колодюк, эта отрасль привлекает в страну инвесторов с мировыми именами. Один из недавних примеров — инвестиции компании Morgan Stanley в аутсорсера Luxoft в объёме $140 млн в феврале 2017 года. По словам Колодюка, примерно два десятка украинских сервисных IT-компаний также получили новые предложения об инвестициях. Более того, несколько таких сделок состоялось в прошлом году, но не все из них стали публичными.

Возможности украинских аутсорсинговых компаний уже давно не ограничиваются лишь написанием части кода по заказу иностранных продуктовых фирм. Крупнейшие аутсорсеры предлагают разработку решений "под ключ" — от концепции до финального воплощения. В качестве примера подобных проектов исполнительный директор ассоциации "IT Украины" Александр Кубраков рассказал о разработке в "Luxoft-Украина" решения навигации для автомобилей премиум-сегмента и о создании в компании GlobalLogic аппарата для контроля инсулина в крови.

Более того, как отмечает Юрий Корнага, большинство крупнейших аутсорсинговых компаний уже имеют продуктовые департаменты, занимающиеся разработкой собственных продуктов. Если какая-либо разработка становится успешной, аутсорсинговая компания параллельно создаёт отдельную продуктовую фирму, но не сворачивает аутсорсинговый бизнес.

Стереотип 3

"Украина только потребляет зарубежные IT-решения и не создаёт ничего своего"

Вопреки расхожему мнению, имена украинских разработчиков стоят за многими программными решениями и популярными сервисами, которыми пользуются по всему миру. Но, как отмечает Юрий Корнага, об украинских корнях таких решений порой не догадываются даже сами украинцы, в том числе и те, которые непосредственно используют эти продукты.

Отчасти это объясняется тем, что украинский рынок изначально не рассматривался большинством разработчиков как приоритетный. Лишь некоторые проекты, прежде чем выйти за рубеж, успешно прошли обкатку в Украине. В качестве одного из таких примеров исполнительный директор IT-комитета EBA Константин Васюк называет сервис онлайн-заказов и доставки продуктов из супермаркетов zakaz.ua, который за короткий период вырос из старт­апа до уровня бизнес-партнёра торговых сетей Novus, Metro, Fozzy и рынка "Столичный", а два года назад начал работать и в США. "Успешные украинские стартапы, ориентированные на внутренний рынок, работают преимущественно в сфере e-commerce и их можно сосчитать на пальцах одной руки (zakaz.ua, crafta.ua, kabanchik.ua и др.), поэтому пионеров высокотехнологического продуктового направления в нашей стране ждут колоссальные возможности", — обобщает Васюк.

К числу успешных высокотехнологичных компаний на украинском рынке Николай Палиенко, чья группа компаний контролирует некоторые из вышеназванных маркетплейсов, также причисляет ПриватБанк, IT-решения которого на голову выше, чем у всех конкурентов. Напомним: национализированный в декабре 2016 года ПриватБанк сравнивали с IT-компанией с банковской лицензией. Сегодня бывший IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет стал сооснователем финтех-компании Fintech Band и сосредоточился на внедрении концепции полностью мобильного банка без отделений.

В последние годы технологии в Украине проникли даже в такую консервативную сферу, как гос­управление. Благодаря усилиям Дубилета и многочисленных айтишников-волонтёров в стране заработал портал государственных услуг iGov. Да и за электронной системой госзакупок ProZorro, внедрение которой считается одной из наиболее эффективных реформ в Украине, стоит госпредприятие, которое, по сути, является инновационной IT-компанией. Примечательно, что руководитель этой государственной структуры Василий Задворный в 2016 году ради ProZorro оставил работу в одной из крупнейших аутсорсинговых компаний Украины — Luxoft.

Стереотип 4

"От IT-стартаперов украинской экономике нет никакой пользы — добившись успеха, они все уезжают за рубеж"

Пожалуй, это единственный миф об украинском IT, который хоть как-то соответствует действительности. "Большинство успешных украинских стартапов рано или поздно покидают страну в поисках стабильного климата для ведения бизнеса и привлечения новых инвестиций", — говорит Константин Васюк. По его мнению, страна при этом получает известность не более чем от факта украинского происхождения Яна Кума (создателя Whatsapp) и Макса Левчина (основателя PayPal и Affirm). Вряд ли это приносит дополнительную выгоду государству.

Однако не стоит упрекать украинских IT-разработчиков в отсутствии патриотизма. Решение об отъезде в основном принимается из-за невозможности реализации проектов в украинских реалиях. Часто последней каплей для IT-предпринимателей становятся обыски силовиков, изъятие оборудования, налоговый прессинг. "Применительно к продуктовым компаниям, ориентированным на глобальные рынки, проблема состоит в защите прав интеллектуальной собственности и налогообложении. Ведь инвесторы выбирают страны, в которых эти вопросы решить дешевле, проще и надёжнее", — рассказывает Александр Кубраков. По его мнению, Украина пока не входит в топ-20 государств по этим критериям, и чтобы оказаться в числе лучших для IT-бизнеса юрисдикций, нашей стране нужно немало сделать.

Фактически многие высокотехнологические стартапы украинского происхождения структурированы по аналогии холдинговых компаний и зарегистрированы в США или Европе. При этом в Украине работает большая часть их сотрудников, которые получают здесь зарплату, платят налоги и тратят свои деньги. Но если регистрацию украинского крупного корпоративного бизнеса в зарубежных, чаще всего офшорных, юрисдикциях у нас воспринимают как нечто само собой разумеющееся, то применительно к высокотехнологичным компаниям подобная практика порождает кривотолки об оттоке мозгов.

Стереотип 5

"IT-компании вряд ли сыграют весомую роль в восстановлении экономики Украины. Другое дело — аграрии, металлурги и перерабатывающая промышленность"

Игнорирование проблем украинского IT-сектора на государственном уровне во многом объясняется недальновидностью чиновников, внимание которых приковано к традиционным отраслям экономики и решению тактических задач наполнения госбюджета. Однако именно IT-сектор даже в кризисный период демонстрирует динамику, которой любая другая сфера может только позавидовать. По оценкам Дениса Довгополого, последние 10 лет рынок продуктовых компаний в Украине стабильно развивается, показывая прирост около 10–40% в год. По оценкам большинства опрошенных экспертов, такими же темпами этот рынок станет развиваться и далее.

"Вопрос только в том, насколько этот бизнес будет украинским с юридической точки зрения, — будут ли в Украине оставаться только офисы разработки и фактические штаб-квартиры, как сейчас, или же предприниматели станут регистрировать здесь новые компании", — рассуждает Юрий Корнага из AXON Partners. Речь идёт о впечатляющих суммах, так как уже к 2020 году Украина может получить свои первые продуктовые компании с миллиардной капитализацией. Для сравнения: в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины" за 2016 год только четыре первых участника имеют состояния более $1 млрд. Это олигархи, сколотившие свои капиталы на сырьевых рынках и в реальном секторе.

Для реализации позитивного сценария в государстве необходимо решительно проводить реформы. В числе стимулов, которые нужно создать для развития IT-сектора, Константин Васюк называет внедрение последовательного и прогнозированного налогообложения, реформу образования, соблюдение прав интеллектуальной собственности, развитие внутреннего рынка, защиту бизнеса от несанкционированного вмешательства органов власти, продвижение IT-индустрии за рубежом. Однако сейчас создаётся впечатление, что ситуация в стране развивается в противоположном направлении — судебная реформа буксует, либерализация налогового законодательства снята с повестки дня, авторские права остаются незащищёнными, а силовики безнаказанно вмешиваются в работу бизнеса, парализуя или даже разрушая его.