Уйти в облака. Как с помощью облачного сервиса расширить географию бизнеса

FEX — пожалуй, самый масштабный облачный проект, который был создан в Украине. Ресурс является первой полноценной облачной медиаплощадкой, его аудитория составляет более 6 млн пользователей. О создании проекта, перспективах развития и международной экспансии мы поговорили с топ-менеджером FEX.NET Сергеем Ковальчуком. Он известен украинской IT-тусовке как один из фаундеров сейлз-хауса Reklamonstr и первой в уанете сети видеорекламы AdVideo. Однако около двух лет назад Reklamonstr и AdVideo продали, а ещё спустя короткое время менеджер в качестве кофаундера проекта и СЕО возглавил FEX.

КТО ОН Генеральный директор

файлообменника FEX ПОЧЕМУ ОН Создал один из наиболее массовых

IT-продуктов страны

Ваши прошлые проекты были связаны с интернет-рекламой. Почему вы решили продать рекламный бизнес и заняться созданием FEX.NET?

— Рекламный бизнес был ограничен Украиной. Да, мы выходили на некоторые рынки СНГ, на Прибалтику, но возможностей стать глобальной компанией у нас не было. В какой-то момент пришло понимание, что проекты, заточенные под Украину или СНГ, не имеют особых перспектив.

Мы с партнёрами стали думать о создании проекта, с которым можно было бы стартовать в Украине и очень быстро расширить географию бизнеса. Так пришла идея создания облачного сервиса, который будет объединять возможности файлообмена и хранения мультимедийного контента.

Бытует мнение, что FEX — это правопреемник ex.ua. Насколько эти проекты связаны?

— Понимаю, что данный вопрос интересует пользователей закрывшегося ресурса. На самом деле вся информация о том, что FEX.NET как-то связан с ex.ua, не подкреплена фактами и является домыслом.

Как вы собираетесь конкурировать с аналогичными сервисами Google Drive или Dropbox при несопоставимых размерах?

— Основная идея FEX.NET — предоставить пользователю все возможные функции, которые теоретически может предложить облачный сервис.

Чтобы пользоваться нашим ресурсом, не обязательно даже регистрироваться. Анонимность — это часть философии личного цифрового пространства каждого пользователя. На ресурсе отсутствует любой публичный контент, и он не выдаётся по поисковым запросам внутри ресурса. Все файлы в облаке — это цифровая собственность пользователей, которой они распоряжаются на своё усмотрение.

"Вопрос авторских прав — это головная боль любых сервисов, которые предполагают хранение пользовательского контента"

Мы не просто развиваем ресурс, а формируем культуру персональной цифровой собственности. Мы хотим, чтобы облачной технологией пользовалась не только продвинутая молодёжь, а и все слои населения с разными уровнями компьютерных навыков. Необязательно быть айтишником, дизайнером или фотографом, чтобы хранить информацию в облаке. Это и является основным отличием — мы создаём продукт для всех пользователей.

Основным же преимуществом FEX.NET является полное переосмысление облачных технологий и создание площадки, которая включает в себя все возможные виды взаимодействия с медиаконтентом онлайн.

Вы говорите о пользователях с разными уровнями компьютерной грамотности. Не кажется ли вам чересчур оптимистичным надеяться, что люди, которые лишь недавно стали пользоваться флешками, заинтересуются облачными технологиями?

— За прошедшие несколько лет технологии хранения данных существенно эволюционировали. Совсем недавно информация хранилась на CD-дисках или ленточных накопителях. А сейчас существует реальная проблема с воспроизведением данных на этих носителях. Сегодня физические накопители — это флешки, жёсткие диски, память смартфонов. Через несколько лет та же участь постигнет и современные физические носители.

В вопросе преимущества хранения личных файлов в облаке существует две стороны: финансовая и практическая. Стоимость хранения в облаке намного ниже, чем на каком-либо физическом накопителе. Физический накопитель, кроме того, что он дороже, подвержен износу и его можно утратить — это и есть практическая сторона вопроса. Храня данные вне физических накопителей, пользователь имеет доступ к ним с любого из устройств независимо от того, где он находится. Кроме этого, не стоит забывать об угрозах, которые несут данным вирусы и хакеры: в этом плане облачное хранение куда безопаснее, чем жёсткий диск компьютера или флеш-накопитель.

В теории это звучит красиво, но на практике пользователи из стран СНГ, скорее всего, начнут размещать нелегальный контент, и у вас возникнут проблемы с правообладателями.

— Вопрос авторских прав — это головная боль любых сервисов, которые предполагают хранение пользовательского контента. Ни мы, ни YouTube, ни тот же Dropbox достоверно не знаем, есть ли у пользователя права на контент, который он хранит. Единственное решение этой проблемы — дать возможность правообладателям оперативно удалять контент, нарушающий их права.

Мне кажется, нам удалось найти компромисс с правообладателями. По умолчанию, когда пользователь размещает в общем доступе какой-то файл, рядом появляется кнопка "удалить". Если правообладатель видит, что размещение файла в публичном доступе нарушает авторские права, он может удалить этот файл.

"Мы не просто развиваем ресурс, а формируем культуру персональной цифровой собственности"

С другой стороны, пользователь может запретить удаление файлов третьими лицами. Но чтобы отключить эту кнопку, человек должен принять условия соглашения, в которых чётко сказано, что в этом случае он несёт полную ответственность за возможное нарушение авторских прав.

Сегодня, как мы видим, это самое правильное решение. За время существования проекта жалоб от правообладателей поступали единицы. Система работает.

Какие идеи ещё не реализованы в Украине, чем бы вы посоветовали заняться начинающим старт­аперам?

— Хороших идей много. Проблема не в том, чтобы найти идею, а в том, чтобы реализовать её. У нас сотрудники, привыкшие работать в старт­апах, часто не проходят испытательный срок. Они возмущаются, что мы зациклены на цели, делаем бизнес, чётко ориентированный на прибыль уже на начальных этапах жизненного цикла. Мы перед сотрудниками ставим чёткую цель — выйти на самоокупаемость уже в первый год существования проекта. У нас все понимают, сколько мы зарабатываем, сколько тратим и куда движемся. Все члены команды финансово мотивированы — у всех есть какая-то доля в компании.

Подавляющая часть стартапов умирает как раз из-за того, что, получив первые инвестиции, фаундеры сидят и месяцами фантазируют — что-то проектируют, выстраивают архитектуру проекта. А к тому времени, когда они начинают думать, как запустить проект, деньги уже закончились, и как их заработать, никто не знает.