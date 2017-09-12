Эволюция разума. Как привязать украинские стартапы к родной земле

Основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев о том, что государство должно сделать для сохранения технологических бизнесов в Украине

Дмитрий Сергеев основал фотобанк Depositphotos в 2009 году, после продажи своего предыдущего проекта — файлообменника Depositfiles. В 2015-м на волне обысков в IT-компаниях правительство Канады предложило Сергееву всяческое содействие в развитии проекта. Однако фаундер решил остаться в Украине и пока не жалеет об этом. Благодаря инвестициям Европейского банка реконструкции и развития Depositphotos удалось войти в тройку самых популярных фотобанков мира.

КТО ОН Основатель и СЕО фотобанка Depositphotos ПОЧЕМУ ОН Создал один из самых популярных фотобанков в США и Европе с капитализацией

около $100 млн

Существует мнение, что украинские IT-компании в основном занимаются аутсорсингом и не создают продукты, которые бы приносили государству выгоду и известность. Соответствует ли это реальности?

— В первую очередь экономическую выгоду и известность бизнес приносит тем людям, которые его создают. И уже во вторую - государству, которое поддержало таких граждан. Поэтому если и бытует мнение о том что, что аутсорс не приносит выгоду и известность - это мнение серых людей в мятых костюмах. Аутсорс сегодня это десятки тысяч супер-высокооплачиваемых рабочих мест. Я создал продуктовую компанию, но я уверен, что вывод о бесполезности аутсорса в нашей стране неверный.

Да, в Украине исторически складывалось так, что аутсорс развивался быстрее чем продуктовые компании. В понимании западных технологических компаний наша страна это всё ещё "белая Индия" с низкими расходами на высококвалифицированные кадры. Сейчас картина потихоньку меняется и все сложнее найти хорошего программиста за небольшие деньги. С релокацией за границу тоже не так все сладко, так как за границей предлагают ненамного больше денег, но тратить их там получается быстрее. Поэтому пройдя школу аутсорса в Украине, многие приходят в продуктовые компании тут же в Украине. Аутсорсеры готовят нам сильные кадры. Они формируют запрос на умы.

Какие наиболее успешные украинские продуктовые IT-компании вы могли бы привести в пример?

— Наверное, это Petcube, поисковик работы Jooble, маркетплейс темплейтов Template Monster, СМИ для африканцев с многомиллионной аудиторией Genesis и, конечно же, Depositphotos — фотобанк, работающий в 192 странах.

Де-факто это украинские компании, разработка ведётся здесь, но поскольку всё ещё трудно привлекать инвестиции и ненадёжно из Украины работать, многие успешные стартапы структурированы как холдинговые компании и зарегистрированы в США или Европе. Это, кстати, одно из сходств аутсорса и продуктовой компании в Украине. Потому что заказчик всё равно за границей. Цели и причины возникновения бизнеса разные, но структура одинакова.

"Стартапы хотят быстрее найти инвестиции, хотят большего комфорта и нетворкинга"

Да, по капитализации перечисленные мною компании — не Facebook или Amazon, но это начало пути, в конце которого станут появляться украинские "единороги" (компании с миллиардным капиталом. — Фокус).

Однако большая часть наиболее успешных стартапов всё же покидает Украину. Какие нужно создать условия для украинского IT, чтобы высокотехнологичные компании оставались в стране?

— Вопрос с релокацией сильно раздут. Уезжают ненамного больше, чем это было всегда. И не только из-за того, что стало хуже в стране. Стартапы иногда покидают Украину потому, что стремятся быстрее найти инвестиции, хотят большего комфорта и нетворкинга.

Если же говорить о том, что государство должно сделать, чтобы технологические бизнесы оставались здесь, то нужны честные суды, упрощение бюрократических процедур, разумное налогообложение, безопасность и защита от рейдерства. Тут я ничего нового не скажу.

IT сегодня — это очень маленькая часть украинской экономики. Почти незаметная. Поэтому парни при власти обращают внимание на более "насущные проблемы" в горизонте нескольких лет. Отсюда отсутствие помощи или понимания. Люди, которые пришли во власть из IT, мягко говоря, ничего не решают. Они прекрасные и умные ребята, но у власти они клоуны.

Однако в перспективе 20 лет IT и продуктовые компании — это почти всё для Украины. Быть конкурентоспособным государством без сильного интеллектуального потенциала мы не сможем.

Понятно, что в стране много проблем, но экономика сейчас это первое, на что стоит обращать внимание. Иначе политическая борьба будет долгой и разрушительной для всех, в том числе и для борющихся. Драться на пустом месте глупо.

Ваши прогнозы относительно развития продуктового IT-бизнеса в Украине. Можете озвучить базовые оптимистичный и негативный сценарии?

— Базовый сценарий — то, что есть. Сейчас за нами пристально следит цивилизованный мир, и мы сделаем всё, чтобы в Украине появились сильные продуктовые компании. Мы даём этому начало. Появятся две-три компании, которые сделают миллиардный бизнес и будут независимы.

Оптимистичный — после выборов 2019 года будет проведена судебная реформа, введён новый налоговый кодекс, и политика позволит бизнес-процессам вздохнуть. Появятся западные банки с сильными гарантиями и сервисами. На рынок зайдут международные игроки и инвесторы, и продуктовые компании будут строиться здесь. Мы получим первого "единорога" уже в 2020-м.

Пессимистический — до экономики и реформ никому не будет дела. В бизнесе многие будут собирать последнее, забирать идеи и уезжать за границу. Об IT и продуктовых компаниях мы будем узнавать из прессы, вычитывая очередную украинскую фамилию в сводках о победивших стартапах. Но эта фамилия к Украине никакого отношения иметь не будет. Мы потеряем запрос на квалифицированные кадры со стороны аутсорса, так как будем по-прежнему считать, что они никакой пользы не приносят, и в конечном счёте превратимся в страну-буфер с вечными проблемами слабых стран.