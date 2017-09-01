СМИ: Осенью Украину посетят три миссии МВФ

В Украину осенью прибудут три миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на источник, осведомленный о визитах МВФ.

Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и так далее.

Указано, что первая миссия начнется уже в понедельник 4 сентября. Еще одна планировалась на 14 сентября, но может начать работу уже 12 сентября.

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Напомним, Украина 3 августа осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере $450 млн.