Так закончилось лето. В конце августа у туроператоров возникли проблемы

31 августа из аэропорта "Киев" (Жуляны) не вылетел в испанский Аликанте чартер туроператора "Идриска Тур", на котором должны были лететь 99 украинских туристов. Этим рейсом планировалось завершить программу компании по Аликанте.

"К сожалению, на этот момент наш заказчик не исполнил обязательства относительно оплаты рейсов Киев — Аликанте и Киев — Тенерифе. Наша компания делает всё возможное, чтобы получить деньги и совершить рейс", — написали на странице в Facebook представители авиакомпании DART, которая должна была выполнять рейс. По словам руководства компании, президент "Идриска Тур" Идрис Казими задолжал им за летний сезон 4 млн грн.

По состоянию на 31 августа судьба рейса на Тенерифе, который должен состояться 2 сентября, неясна. Экипажи ждут вылета, но, по словам представителей DART, пока авиакомпания средства не получала.

Директор "Идриска Тур" Елена Субботина вину компании в случившемся отрицает. В комментарии прессе она сообщила, что "Идриска Тур", как бы кому-то ни хотелось, не банкрот. И, разумеется, компания возместит ущерб всем пострадавшим клиентам в полном размере. "Одно вы должны знать — вся эта ситуация была тщательно подготовлена заинтересованными в крахе нашей компании лицами. Вчера вечером около 19:30 наши серверы были взломаны, а сегодня ещё до 10 утра было разослано письмо о том, чтобы турагентства не работали с "Идриска Тур" по причине её финансовой несостоятельности. Все знают, что иногда по тем или иным причинам рейсы задерживаются. Почему компания-перевозчик решила так поспешить с обливанием нас грязью? Потому, что они заинтересованы в крахе нашей компании. Нет "Идриска Тур" — и некому будет с ними судиться. Ведь подобная ситуация повторяется уже второй раз за этот сезон", — заявила Субботина.

В то же время один из работающих с "Идриска Тур" турагентов уверяет, что офис туроператора весь день был закрыт. Поэтому агентам пришлось самостоятельно контактировать с принимающими сторонами и отелями, а также покупать туристам новые авиабилеты за свой счёт.

Вирусная атака

Неделю назад, 24 августа, в России прекратил работу туроператор Ted Travel. Поводом для остановки работы компании стало якобы падение спроса на путёвки в Турцию в связи с распространением вируса Коксаки в этой стране.

В 2014 году в России произошло массовое банкротство туроператоров, которое испортило отдых почти 130 тыс. россиян, а в феврале 2015-го "упал" один из крупнейших украинских туроператоров News Travel

При этом туроператор остался должен своим клиентам более 27 млн рублей (около 12 млн грн). Именно на такую сумму, по данным российской прессы, 1,4 тыс. клиентов компании купили путёвки, которыми не смогли воспользоваться. Ещё 754 туриста застряли в первые дни в Турции с неоплаченными обратными билетами. И только 26 августа их начали вывозить из страны благодаря экстренным действиям российской ассоциации "Турпомощь". Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить законность работы Ted Travel.

Стоит отметить, что банкротство российских туроператоров всегда настораживало украинский туристический рынок. Часто проблемы у северного соседа так или иначе коррелируют со скандалами в Украине. Последний пример — в 2014 году в России произошло массовое банкротство туроператоров, которое испортило отдых почти 130 тыс. россиян, а в феврале 2015-го "упал" один из крупнейших украинских туроператоров News Travel. Конечно, количество туристов, пострадавших в Украине, тогда было в разы меньше — примерно 7 тыс. человек, а общая сумма потерянных денег — около 30 млн грн. Однако, как говорится, осадочек остался.

А была ли эпидемия?

В ситуации с Ted Travel настораживает то, что причиной невыполнения обязательств туроператор называл якобы имевшую место в Турции эпидемию вызывающего сыпь и повышение температуры вируса Коксаки.

Как российские, так и украинские медиа этим летом активно сообщали о большом количестве заболевших в Турции. В то же время никто из туристов из европейских стран не жаловался на эпидемию вируса. Отрицают увеличение распространения вируса Коксаки и турецкие власти. Нет сведений о вспышке заболеваемости в этом году и на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, одной из самых авторитетных в мире организаций, занимающейся мониторингом эпидемий в глобальном масштабе.

"В Украине была попытка раздуть проблему с Коксаки. Волна боязни вируса поднялась после того, как народный депутат Виталий Куприй опубликовал в соцсетях несколько фотографий заболевшего ребёнка и со ссылкой на отца мальчика заявил, что в Calista Luxury Resort вирусом переболел каждый третий малыш. В итоге туроператоры начали запрашивать статистику у страховых компаний. И оказалось, что у одной страховой компании Коксаки подхватили всего пять туристов из нескольких тысяч застрахованных, у другой — четыре, у кого-то — до 10", — рассказывает гендиректор сети турагенств "Поехали с нами" Олег Кулик. По его словам, единичные случаи заболевания этим вирусом в Турции действительно встречаются, но число заболевших приблизительно одинаково из года в год.

Трудно судить, зачем в Украине и России раздували истерику вокруг вируса Коксаки — то ли для того, чтобы мотивировать туристов тратить средства на родных курортах, то ли с иной целью. Но в случае российского туроператора Коксаки послужил благовидным предлогом для невыполнения туроператором обязательств. Хотя истинной причиной банкротства Ted Travel, вероятнее всего, стало неэффективное ведение хоздеятельности.

Как уже писал Фокус, ещё весной инсайдеры туррынка утверждали, что некоторые туроператоры фактически выстраивают пирамиды, предлагая заниженные цены на путёвки по популярным направлениям и покрывая свои расходы за счёт притока средств от новых туристов. Естественно, подобные пирамиды рано или поздно должны рухнуть.

Старые проблемы

В случае отказа туроператором выполнять свои обязательства турист в Украине остаётся один на один со своими проблемами. Либо, в крайнем случае, расходы по его "спасению" берёт на себя турагент

Как бы ни завершилась ситуация с "Идриска Тур", она напомнила туристическому рынку об одной важной проблеме — в случае отказа туроператором выполнять свои обязательства турист в Украине остаётся один на один со своими проблемами. Либо, в крайнем случае, расходы по его "спасению" берёт на себя турагент, продавший ему путёвку. Туроператор же в таких случаях просто умывает руки.

К примеру, в той же России давно создан своего рода гарантийный фонд — вышеупомянутая ассоциация "Турпомощь", которая за счёт денег из формируемого за счёт добровольных взносов туроператоров фонда вывозит на родину застрявших на курортах туристов. В Украине такой фонд до сих пор не создан.

"По идее, в подобных случаях потери туристам должны компенсировать за счёт банковской гарантии в 20 тыс. евро. Но она работает только в случае банкротства туроператора. А в Украине случаев официального банкротства туроператоров практически не было. Они просто исчезают с рынка", — отмечает директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук. Исключение составляет разве что банкротство компании "Проланд", которая была застрахована на $200 тыс., и пострадавшие туристы получили от страховщиков 60–70% потерянных денег.

Слова эксперта подтверждают и юристы. "На практике страховка, существующая в Украине, неэффективна, поскольку не покрывает ущерб туристов от банкротства туроператора. Уже не один год туристический, финансовый и страховой рынки обсуждают изменение правил обеспечения ответственности туроператоров и турагентов. На мой взгляд, эффективной может быть привязка размера финансового обеспечения ответственности турбизнеса к объёму предоставляемых туристических услуг. Однако пока такие обсуждения не находят своего логического продолжения в виде изменений законодательства", — говорит управляющий партнёр адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Памятка туристу

Учитывая незащищённость украинских туристов от банкротств туроператоров, управляющий партнёр ЮК "Волхв" Александр Навальнев советует обратить внимание на ряд моментов.

Во-первых, в случае банковской гарантии речь идёт лишь о последующем возмещении ущерба. Поэтому туристу следует иметь деньги для самостоятельной оплаты обратного перелёта и проживания, если окажется, что туроператор их не оплатил.

Во-вторых, свои затраты турист должен подтвердить документально. То есть нужно собрать документы, которые подтверждают факт невыполнения туроператором обязательств — неоплаты перелёта и проживания, а также понесённых туристом затрат на их оплату. Согласно Гражданскому кодексу, банк вправе отказаться от удовлетворения требования туриста, если документы не соответствуют условиям гарантии или если они представлены по окончании срока действия гарантии.

В-третьих, закон предусматривает минимальную сумму финансового обеспечения ответственности туроператора (турагента) перед всеми, а не каждым туристом. Соответственно, вероятность получения компенсации зависит от объёма невыполненных туроператором обязательств и того, сколько средств уже было выплачено банком в рамках такой гарантии другим пострадавшим. Выплата банком полной суммы, на которую выдана гарантия, прекращает её действие вне зависимости от общего количества пострадавших туристов и размера некомпенсированного ущерба. То есть действовать надо максимально оперативно.

Наконец, гарантия распространяется на случаи возникновения обстоятельств неплатёжеспособности туроператора. В иных случаях туристу придётся обращаться в суд с исковым заявлением к туроператору о возмещении ущерба, причинённого невыполнением договорных обязательств.