Биткоин побил очередной исторический рекорд

Сегодня ночью самая известная криптовалюта мира биткоин достигла цены в $5011 за монету, что стало новым историческим рекордом
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Coindesk.
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Стоимость биткоинов впервые превысила отметку в $5000 сегодня около 4:25 по киевскому времени, правда, уже через десять минут курс снова снизился.
Напомним, НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг.