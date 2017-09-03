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Главная » Деньги » СМИ: Впервые за десятилетие мировая экономика может продемонстрировать синхронный рост
СМИ: Впервые за десятилетие мировая экономика может продемонстрировать синхронный рост
Фото: Kvedomosti.com

СМИ: Впервые за десятилетие мировая экономика может продемонстрировать синхронный рост

Мировой ВВП в 2017 году увеличится на 3,5%

03.09.17 75
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Впервые за последние десять лет мировая экономика по итогам этого года может продемонстрировать синхронный рост. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Экономическая правда.

Впервые за десятилетие 45 крупнейших стран мира могут по итогам 2017 года продемонстрировать синхронный рост объемов ВВП.  Издание пишет, что это означает успешное завершение восстановление мировой экономики после глобального кризиса.

Кроме того, сообщается, что в 33 из 45 крупнейших стран наблюдается увеличение темпов роста экономики по сравнению с предыдущим годом. По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, этот показатель является самым высоким с 2010 года.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП повысится на 3,5% в этом году и на 3,6% в следующем после подъема на 3,2% в 2016 году.

За последние 50 лет синхронный рост всех государств, отслеживаемых ОЭСР, был редким явлением: помимо середины прошлого десятилетия, он также наблюдался в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 года.

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