Moody's повысило кредитные рейтинги двух украинских городов

В агентстве отметили улучшение ситуации в Киеве и Харькове

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитные рейтинги Киева и Харькова. Об этом сообщает Экономическая правда.

Так, рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Одновременно прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".

Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз из "стабильного" на "положительный".