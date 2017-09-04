Moody's повысило кредитные рейтинги двух украинских городов

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитные рейтинги Киева и Харькова. Об этом сообщает Экономическая правда.
Так, рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Одновременно прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".
Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ухудшение отношений между Украиной и Россией угрожает российской экономике, – Moody's
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз из "стабильного" на "положительный".