В Киеве появились криптоматы

4 сентября 2017 года в Киеве в тестовом режиме заработали терминалы для продажи криптовалюты. Об этом сообщает KUNA Bitcoin Agency на своей странице в Facebook.
"Началось открытое тестирование системы криптоматов в Украине - частный предприниматель, купивший первые 6 терминалов для продажи биткоина за наличные, уже разместил их в Киеве, еще 2 на следующей неделе появятся в Харькове", - говорится в сообщении.
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Техническую часть обеспечивает криптовалютная биржа KUNA, покупка происходит по текущему курсу биткоина, используя API биржи.
Напомним, НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг.