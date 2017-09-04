Россия может быть вынуждена изменить структуру финансирования Северного потока-2

В новых санкциях США против РФ отдельно упоминается участие в строительстве этого газопровода

Россия может изменить структуру финансирования "Северного потока-2" из-за новых санкций США. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает Прайм.

"Если будет жесткий санкционный запрет – будем смотреть, как изменить структуру финансирования, но, повторяю, это не самый большой вопрос. Мы надеемся, что все-таки экономические соображения будут превалировать над политическими", – сказал Дворкович, отвечая на вопрос о влиянии новых санкций США против РФ на финансирование "Северного потока-2".

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Напомним, в конце апреля 2017 года Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании Северного потока-2. Газпром отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам Газпром на таких же условиях. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".